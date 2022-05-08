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Dünya İsrailli işgalciler bir Filistinliyi daha öldürdü
Dünya

İsrailli işgalciler bir Filistinliyi daha öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerm şehri yakınlarından İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarına girmeye çalıştığı iddia edilen bir Filistinlinin, terörist İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 22:13:00 -
İsrailli işgalciler bir Filistinliyi daha öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerm şehri yakınlarından İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarına girmeye çalıştığı iddia edilen bir Filistinlinin, terörist İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

İşgalci terörist İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Tulkerm yakınlarındaki Hirbet Cibara bölgesindeki bir Filistinliye ateş açıldığı ve sonrasında hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Mahmud Sami Halil İram isimli Filistinlinin, Cibara kontrol noktası yakınlarında, terörist İsrail güçlerinin açtığı ateşle öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberinde de Filistinlinin Gazzeli olduğu ve Batı Şeria'nın kuzeyindeki Ayrım Duvarı üzerinden işgalci İsrail'e geçmeye çalıştığı bilgisine yer verildi.

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