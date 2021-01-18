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Dünya İsrailli haham, 'koronavirüs aşısı eşcinsel yapabilir' diyerek uyardı
Dünya

İsrailli haham, 'koronavirüs aşısı eşcinsel yapabilir' diyerek uyardı

İsrail'de koronavirüs (Kovid-19) aşısının eşcinsel yapabileceğine dair açıklamada bulunan Ultra-Ortodoks Daniel Asor adlı haham, aşılama ile yeni bir dünya düzeninin kurulmaya çalışıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 16:13:00 - 2021-01-18 16:14:21
İsrailli haham, 'koronavirüs aşısı eşcinsel yapabilir' diyerek uyardı

İsrail'de Ultra-Ortodoks Daniel Asor adlı haham, takipçilerine "onları eşcinsel yapabileceği" gerekçesiyle Kovid-19 aşısı olmaktan kaçınmaları çağrısı ülkede tepkilere neden oldu.

İsrail'de Ultra-Ortodoks Haham Daniel Asor adlı haham takipçilerine "Kovid-19 aşısı olursanız eşcinsel olursunuz" çağrısı tepkilere neden oldu.Haham Asor, takipçilerine Kovid-19 aşısından kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

"Aşılama ile yeni biz dünya düzeni kurmak istiyorlar"

İsrail medyasından yer alan habere göre, sosyal medyada takipçi sayısı fazla olan Haham Daniel Asor, aşılama çabalarının "yeni bir dünya düzeni kurmaya" çalışan "küresel çapta kötü niyetli bir yönetimin" parçası olduğunu iddia etti.

Aşı çıkışı Ortodoksları ikiye böldü

Haham Asor'un aşı ve eşcinsellik arasında bir bağlantı olduğu iddiası, koronavirüs aşısı vurdurmak için gönüllü olmaya çağıran önde gelen Ortodoks hahamların açıklamalarına tezat oluşturduğu belirtildi. Öte yandan, LGBT hakları grubu Havruta da Asor'un yorumlarına cevaben "Şu anda eli kulağındaki yeni üyelerimizi karşılamaya hazırlanıyoruz" dedi.

225 bin kişiye ikinci aşı vuruldu

Dünyanın en hızlı aşılamalarından birini kararlılıkla sürdüren İsrail, mart ayı ortalarına kadar 9 milyon vatandaşının 5 milyonunu aşılamayı ve ekonomisini yeniden açmayı hedefliyor. İki milyondan fazla İsrailli çoktan ilk doz aşıyı yaptırdı, yaklaşık 225 bin kişiye de ikinci doz aşılar vuruldu.

 

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