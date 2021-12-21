İsrailli generalden şok itiraf! Öyle bir kapasitemiz yok

Münübe Yılmaz

Tahran yönetimiyle yeniden başlayan nükleer müzakerelerin sonuç vermemesi durumunda, ABD ve İsrail'in İran’a saldıracağı yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, askeri uzmanlar Tel Aviv’in tek başına İran’a yönelik bir harekat başlatacak güçte olmadığını belirtti. İsrail’in, İran'ın nükleer programını durdurmak için gerekirse askeri saldırı tehdidinde bulunmasını değerlendiren emekli İsrail Hava Kuvvetleri generali Relik Shafir, “Ülkemizin böyle bir kapasitesi yok. İsrail, bırakın İran’ın nükleer programını sona erdirmeyi, geciktirecek kapasiteye bile sahip değil” dedi.

“İsrail, İran’ın nükleer gücü tamamen yok edemez”

İran'ın nükleer projesine ağır hasar verebilecek bir saldırı planlamlanın en az iki yıl süreceğini ifade eden ve 1981 yılında Irak’ın nükleer tesisine yapılan saldırıda pilot olan Shafir, “İran’ın nükleer gücü tamamen yok edilemez. Çünkü ülkenin ücra noktalarındaki düzinelerce tesisi ortadan kaldırmak için ciddi bir çaba lazım. Tüm bu bölgelerin icabına bakacak bir savaş başlatmak çok zor, hatta neredeyse imkansız. Ancak İran’ın nükleer tesislerinin kısmen sekteye uğratılması, bahsettiğim bu iki yıllık süreden daha kısa bir zamanda mümkün olabilir” diye konuştu.

İki ülkenin nükleer reaktörlerini bombalamıştı

İsrail daha önce iki defa, ilkinde 1981 yılında Irak'ın, ikincisinde 2007'de Suriye'nin nükleer reaktörlerini bombalamıştı.

İsrailli uzmanlar, İran'ın isterse bir ay içinde bir nükleer silah yapmaya yetecek kadar zenginleştirilmiş uranyum üretebileceğine vurgu yapıyor. Fakat böyle bir silah için balistik füze üzerine monte edilecek bir savaş başlığı yapılması gerekiyor. Bunun da 1.5 ila 2 yıl arasında üretilebileceği ifade ediliyor.