  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrailli esirden Netanyahu'ya şok sözler:"Netanyahu ve Hükümeti kendinizden utanmalısınız"
Dünya

İsrailli esirden Netanyahu'ya şok sözler:"Netanyahu ve Hükümeti kendinizden utanmalısınız"

Yeniakit Publisher
2024-04-25 10:55:03 - 2024-04-25 10:55:03

İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrailli esir 23 yaşındaki Hersh Goldberg-Polin'in videosunu yayınladı. Polin videoda , "Netanyahu ve Hükümeti kendinizden utanmalısınız" dedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 201 gündür devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, ABD vatandaşı da olan İsrailli esir 23 yaşındaki Hersh Goldberg-Polin'in videosunu yayınladı.

SOL ELİ AMPUTE HALDE GÖRÜLDÜ

Yaklaşık üç dakika uzunluğundaki videoda konuşan ve bir elinin kesildiği görülen Goldberg-Polin, geçtiğimiz sene 7 Ekim’de Re'im yakınlarındaki Supernova Festivali’nde esir düştüğünü belirterek, kendisini ve etrafımdaki insanları korumayı kendisine görev edindiğini çünkü o gün onları koruyacak kimsenin olmadığını ifade etti.

"NETANYAHU VE HÜKÜMETİ, KENDİNİZDEN UTANMALISINIZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin kendisinden utanması gerektiğini vurgulayan Goldberg-Polin, "Binlerce diğer vatandaşla birlikte bizi ihmal ettiniz. Bizi 200 gün boyunca terk ettiğiniz ve ordunun tüm çabaları başarısız olduğu için kendinizden utanmalısınız." ifadelerini kullandı.

"SİZE TEKLİF EDİLEN TÜM ANLAŞMALARI REDDETTİĞİNİZ İÇİN UTANMALISINIZ"

İsrail’in hava saldırılarında kendisi gibi yaklaşık 70 esirin öldüğünü aktaran Goldberg-Polin, "Size teklif edilen tüm anlaşmaları reddettiğiniz için utanmalısınız. Bu kabusu sona erdirmek istemiyor musunuz? Binyamin Netanyahu ve hükümet üyeleri, ailelerinizle öğle yemeği yediğiniz bir zamanda, yeraltında susuz, yemeksiz, güneşsiz ve uzun süredir tedaviye ihtiyaç duyan biz esirleri düşünün. Size soruyorum Netanyahu, hükümetiniz ve kabineniz burada olduğumuz her gün bizi daha fazla görmezden geliyor. Sizden bekleneni yapın ve bizi derhal evlerimize geri getirin yoksa bu sizin için çok mu fazla?" serzenişinde bulundu.

Goldberg-Polin, son olarak ailesini çok sevdiğini ve onları çok özlediğini ifade etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

El Kassam'dan İsrail'e çok net kara harekatı uyarısı!
El Kassam'dan İsrail'e çok net kara harekatı uyarısı!

Gündem

El Kassam'dan İsrail'e çok net kara harekatı uyarısı!

İsrail'in korkulu rüyası! El Kassam Tugayı'ndan bomba paylaşım
İsrail'in korkulu rüyası! El Kassam Tugayı'ndan bomba paylaşım

Dünya

İsrail'in korkulu rüyası! El Kassam Tugayı'ndan bomba paylaşım

Gazze'ye tanklarla girmeye çalışan İsrail’i El Kassam Tugayları böyle avladı
Gazze'ye tanklarla girmeye çalışan İsrail’i El Kassam Tugayları böyle avladı

Gündem

Gazze'ye tanklarla girmeye çalışan İsrail’i El Kassam Tugayları böyle avladı

El Kassam Tugayları İsrail ordusunu hallaç pamuğuna çevirdi!
El Kassam Tugayları İsrail ordusunu hallaç pamuğuna çevirdi!

Gündem

El Kassam Tugayları İsrail ordusunu hallaç pamuğuna çevirdi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23