İsrailli emekli Tümgeneral açıkladı! 'Savaşı kaybettik'
İsrail ordusundan emekli Tümgeneral Yitzhak Barik, mücahid Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları karşısındaki savaşı kaybettiklerini açıkladı.
7 Ekim'den beri Gazze'de soykırım niteliğindeki saldırılarını sürdüren İsrail, 2 milyona yakın sivilin sığındığı "güvenli bölge" olarak ilan edilen Refah'ı vurmaya hazırlanıyor.
İsrail ordusundan emekli Tümgeneral Yitzhak Barik, Refah operasyonu hazırlığındaki Netenyahu'yu uyardı.
Yitzhak Barik, “İsrail, halihazırda kaybettiğimiz bu savaşın artık sonunu ilan etmeli.” dedi.
“Birliklerimizi Gazze’den zaten çektik ve onları (Hamas) nihai olarak yok etme ihtimalimiz kalmadı.” görüşünü aktaran Yitzhak Barik,
“Refah’a girmek işe yaramayacak. Eğer hâlâ farkında değilseniz; kaybettik.” ifadelerini kullandı.
Emekli Tümgeneral Yitzhak Barik
Siyaset
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