İsrailli Bakan'ın yalan söylediği ortaya çıktı

İşgalci İsrail'in Kamu Güvenliği Bakanı Omer Barlev'in Gilboa Hapishanesi'nden firar eden 2 Filistinlinin işgal altındaki Batı Şeria'da saklandığını bildiği halde birinin "İsrail'de olduğunu" iddia ederek yalan söylediği ortaya çıktı.

Barlev, dün akşam Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, 6 Eylül'de Gilboa Hapishanesi'nden kaçan 2 Filistinliden birinin halen işgalci İsrail'de olduğunu öne sürdü.

Bakanlığın açıklamasının aksine Filistinli Yakub Nufeyat ve Eyhem Fuad Kemamci terörist İsrail yerine Batı Şeria'nın Cenin kentinde sabah erken saatlerde saklandıkları evde yeniden gözaltına alındı.

Times Of Israel gazetesine konuşan Kamu Güvenliği Bakanlığından bir yetkili, Barlev'in iki Filistinlinin Batı Şeria'da saklandığını bildiği halde Kanal 12 televizyonuna yalan söylediğini doğrulayarak, "Evet, o bir aldatmacaydı." dedi.

Terörist İsrail güçleri, sabah erken saatlerde Cenin'e düzenledikleri baskında Gilboa Hapishanesi'nden kaçan 6 Filistinliden son ikisi olan Nufeyat ve Kemamci'yi yeniden gözaltına almıştı.

Hapisten kaçan diğer 4 Filistinli, Zekeriya ez-Zubeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Eyhem Fuad Mahmud Abdullah el-Arıda 11 Eylül'de işgalci İsrail'in kuzeyinde yakalanmıştı.