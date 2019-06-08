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İsrailli Bakandan küstah çağrı! “Tapınak dağı için her şeyi yapmalıyız”

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınların daha fazla olması ve direnişin kırılması için Yahudi fanatiklere çağrı yaptı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 12:56
İsrailli Bakandan küstah çağrı! “Tapınak dağı için her şeyi yapmalıyız”

İşgalci İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, Yahudi fanatiklereMescid-i Aksa’ya yapılan baskınları artırma ve direnişi kırma çağrısında bulundu. Regev, pazartesi günü yayınlanan bir videoda, “Siyonistlerin, Mescid-i Aksa için kullandığı isim olan Tapınak Dağı'na çıkmak için her şeyi yapmalıyız” dedi.

İşgal devleti İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, güvenlik güçlerinin Ramazan ayının son günlerinde Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskından dolayı teşekkür ederek; aşırılık yanlısı Yahudi Yerleşimcilere de tehlikeli bir çağrıda bulundu. Bakan Rege, Yahudi fanatiklerden Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınları artırmaları ve direnişi kırmalarını istedi.

“Dua edeceğiz”

Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev'in geçer pazartesi günü yayınlanan bir videoda: “Siyonistlerin Mescid-i Aksa için kullandığı isim olanTapınak Dağına çıkmak için her şeyi yapmalıyız. Ve umarım yakında, kutsal yerimiz olan Tapınak Dağı'nda dua edeceğiz” dedi.

Regev ayrıca İsrail İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan ve Jerusalem Polis Şefine, Yahudilerin Tapınak Dağına çıkma mücadelesine verdikleri katkılardan dolayı da teşekkür etti.

Fanatik Yahudiler, zaman zaman İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinlilerle İsrail polisi arasında arbedeye neden oluyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camii'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet haklarının olduğunu öne sürüyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi özelliği taşıyor.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 12:56
  1. İşgal devleti İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev
  2. Yahudi fanatiklere
  3. Mescid-i Aksa
  4. Müslüman

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