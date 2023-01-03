İsrailli bakan polis eşliğinde Mescid-i Aksa’ya girdi! Baskına peş peşe tepkiler

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sabah erken saatlerinde İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa’ya girdi.

DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının endişeyle karşılandığını ve kınandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ben-Gvir'in, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği provokatif eylemi endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz." ifadesine yer yerildi.

Açıklamada, İsrail, Kudüs'teki dini mekanların statüsünü ve kudsiyetini ihlal edecek ve bölgede gerginliğin tırmanmasına neden olacak bu tür provokasyonların engellenmesi için sorumlulukla hareket etmeye davet edildi.

Provokatif eylemleriyle tanınan Ben-Gvir, bu sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek, Harem-i Şerif'e girmişti.

5 YIL SONRA MESCİD-İ AKSA'YA GİREN İLK İSRAİLLİ BAKAN

Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleriyle bilinen ve geçtiğimiz hafta görevine başlayan Ben Gvir, kutsal bölgeye 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan oldu.

GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Ben-Gvir göreve geldikten sonra Mescid-i Aksa'yı ziyaret edeceğini duyurmuştu. İsrailli bakanın sözleri işgal altındaki Filistin topraklarında gerilimi tırmandırmıştı.

Hamas’tan daha önce yapılan açıklamada, Ben-Gvir’in muhtemel ziyaretinin "kırmızı çizgi olacağı ve bir patlamaya yol açacağı" konusunda uyarıda bulunulmuştu.

İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid ise dün Ben-Gvir'e "Bu ziyaret ölümcül bir şiddete yol açacak ve insanların hayatına mal olacak" demişti.

"DEMİR YUMRUKLA KARŞILIK VERİLECEK"

Ben-Gvir ziyareti öncesi Hamas'tan yapılan açıklamaya cevap vererek “Hükümetimiz Hamas'ın tehditlerine boyun eğmeyecek. Tapınak Tepesi, İsrail halkı için en önemli yerdir. Müslümanlar ve Hristiyanların hareket özgürlüğünü koruyoruz ama Yahudiler de bölgeye gidiyor ve tehditte bulunanlara demir yumrukla karşılık verilecek” ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN'DEN TEPKİ GEÇİKMEDİ: BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR PROVOKASYON

İsrailli bakanın tartışmalı ziyaretine Filistin makamlarından tepki gecikmedi. Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ben-Gvir’in hareketi "benzeri görülmemiş bir provokasyon" olarak nitelendirildi ve kınandı. Olaydan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sorumlu olduğu belirtildi.

ÜRDÜN'DEN KINAMA

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında imzalanan anlaşmaya göre Ürdün’e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor. İsrailli Bakanın ziyaretine Ürdün'den de tepki gecikmedi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı ziyaretin 'en sert şekilde kınandığı' belirtildi.

ŞİDDET EYLEMLERİNİ TEŞVİK ETMİŞTİ

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleriyle biliniyor.

Beş gün önce göreve başlayan Itamar Ben-Gvir, Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmişti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde kurulan koalisyon, "İsrail'in tarihindeki en sağcı hükümet" olarak nitelendiriliyor.