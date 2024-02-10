İsrailli askeri doktor: 'Ordu Gazze'de evleri yağmaladı, yaktı ve esirleri infaz etti'

İsrailli bir askeri doktor, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde evleri yağmalayıp, ateşe verdiğini ve Filistinli esirleri "yargısız infaz" ettiğini anlattı.

Yediot Ahronot gazetesi baş analisti Nahum Barnea, Gazze Şeridi'nde 2 aylık askerliğini yakın zamanda tamamlayan Paraşütçüler Yedek Tugayı'ndaki bir doktorun mektubunu yayımladı.

Doktorun adını açıklamayan Barnea, mektubu "kelimesi kelimesine" aktardığını kaydetti.

Buna göre, 7 Ekim'de yaşananların İsraillilerde öfke ve intikam duygusu uyandırdığını, kendisini de etkileyen bu duyguların askerleri çeşitli alanlarda, "asiliğe" sevk ettiğini dile getiren doktor, "Ordu güçleri Gazze'deki evleri yağmaladı, yaktı ve esirleri idam etti." ifadelerine yer verdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail askerleri Filistinlilerin evlerindeki elektrikli süpürgeleri bile yağmalıyor

"Yağmanın neredeyse kurumsallaştığını" aktaran İsrailli askeri doktor, "Evlerden büyük miktarda yatak, gaz sobası ve gaz tüpüne el konulmasıyla başlayan olay, masa, çocuklara yönelik küçük oyuncaklar gibi küçük hediyelik eşyaların alınmasıyla devam ediyor. Küçük ve daha az disiplinli güçler telefonları, elektrikli süpürgeleri, motosikletleri ve bisikletleri yağmaladı." bilgisini paylaştı.

Yaşananlardan utandığını vurgulayan ve "bir noktada baş belası olarak görüldüğü için yorum yapmayı bıraktığını" dile getiren İsrailli askeri tabip "ordularının zarar verme amacıyla operasyonlar yürüttüğünü" belirtti.

Yağma ve yakmaların ordudaki disiplin eksikliğine işaret ettiğini dile getiren İsrailli doktor, şöyle devam etti:

"Ordu güçleri aralıklı olarak evleri yakmaya başlıyor ve tugay komutanı bunun kendisi için sorun olmadığını söylüyor. Askerlerin yayınladığı siyasi mesajların önünde neredeyse hiçbir engel yok; bunlar her zaman sağcı ve çoğu zaman aşırılıkçı. Ve liderler buna göz yumuyor."

İsrail askerleri Filistinli esirleri infaz etti

Gazze'de yaşanan çatışmalarda esir alınan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 5 mensubunun birinin ayağının kırık olduğunu ve onu tedavi ettiğini anlatan İsrailli doktor, tedavi sırasında askerlerin tepkisiyle karşılaştığını, yaşanan arbede sonrasında İsrailli bir askerin Filistinli esiri öldürdüğünü kaydetti.

İsrail güçlerinin ele geçirdiği başka bir Kassam mensubunu da sorgusu sırasında vurarak öldürdüğünü paylaşan askeri doktor, "kendisinin de barış yanlısı olmadığını ancak İsrail askeri üniformasını üzerine geçirenlerin gittiği bölgelerde tüm sınırları aştığını" ifade etti.

Gazetenin baş analisti Barnea, bu anlatılanların çokça yaşandığını belirterek, Lübnan sınırında boşaltılmış İsrail kasabalarında bile benzer şeylerin yaşandığını duyduğunu yazdı.

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, "İşgal ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği soykırım savaşında 3 bin konutu yaktı." denilmişti.

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin 1 Şubat tarihli haberinde, İsrail askerlerinin saldırılarında Filistinlilere ait yüzlerce ev onarılamaz bir şekilde hasar gördüğü belirtilmişti.

İsrail ordusunda görevli komutanların, askerlere 7 Ekim'den bu yana saldırılara maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki terk edilmiş evleri "yasal onay almaksızın" yakma emri verdiği bildirilmişti.