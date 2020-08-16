İsrail'le yapılan anlaşmaya tepki göstermişti, BAE'den o ülkeye karşı skandal hamle! Bakanlığa çağrıldı

Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), terör devleti İsrail'le yaptığı anlaşmaya tepki gösteren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin açıklamalarına tepki olarak İran Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Ruhani'nin İsrail'e bölgede alan oluşturmaması için ikazda bulunmasından rahatsız olan Birleşik Arap Emirlikleri, İran'a tepki göstergesi olarak başkent Abu Dabi'deki İran Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Nota verdiler!

Dışişleri Bakanı Siyasi İşleri Yardımcısı Halife Şahin Halife el-Merar, İran Maslahatgüzarı'na protesto notası verdi.

Notanın, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, BAE'nin kararlarına ilişkin 'tehditleri' dolayısıyla verildiği, bu 'tehditlerin' İran'ın başka kurumları tarafından da yapıldığı belirtildi.

İran'dan aldıkları 'tehditlerin' kabul edilemez ve provokatif olduğu ileri sürülen notada, bu 'tehditlerin' Körfez bölgesindeki güvenlik ve istikrar üzerinde de tehlikeli etkileri olacağı iddia edildi.

İç meselelere müdahaleymiş!

İran'ın Tahran'daki diplomatik misyonları koruma sorumluluğu olduğu belirtilen notada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, İran yönetiminin 'provokatif' olarak değerlendirdikleri açıklamalarını mutlak surette reddettiği ve bunu iç meselelerine müdahale olarak gördüğü savunuldu.

"İsrail'e bölgede alan oluşturmayın"

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, işgalci İsrail ve BAE arasında varılan normalleşme anlaşmasına tepki gösterek ikazda bulunmuş, İsrail'e bölgede alan oluşturulmaması çağrısı yapmıştı.

BAE'nin aksi takdirde farklı bir karşılık bulacağını bildiren Ruhani, "Umuyorum ki, uyarıları dinler ve yanlış yoldan dönerler." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" amacıyla anlaştıklarını bildirmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump’ın ifadelerini paylaşarak, bunun tarihi bir gün olduğunu öne sürmüştü.