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Dünya

İsrail'le "normalleşen" BAE'ye İran'dan tehdit gibi uyarı: Ordumuz bu ülkeye farklı bakacak

Orta Doğu'nun ABD ve siyonist uşağı Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile "normalleşme adımı" atarak Filistin davasına ihanet etmesine ilişkin açıklamada bulunan İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bâkıri, "Bu ülkeye yaklaşımımız temelden değişecektir. İran Silahlı Kuvvetleri de bu ülkeye farklı hesaplarla bakacaktır." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 15:26:00 -
İsrail'le "normalleşen" BAE'ye İran'dan tehdit gibi uyarı: Ordumuz bu ülkeye farklı bakacak

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ve siyonizmin uşaklığına soyunarak katil İsrail ile "normalleşme adımları" atıp Filistin davasına ihanet eden Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) İran'dan çok sert yanıt geldi.

Mazlumlara sırtını dönerek ABD ve İsrail ile işbirliği yapan BAE'nin skandal hamlesine ilişkin açıklamalar yapan İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bâkıri, söz konusu ülkeye yönelik tehdit gibi uyarılarda bulundu.

"İran ordusu BAE'ye farklı hesaplarla bakacaktır"

İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan BAE'ye karşı İran'ın yaklaşımının kesinlikle temelden değişeceğini söyleyen Bâkıri, başkent Tahran'daki Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, anlaşmayı "son derece talihsiz" olarak nitelendirirken, "İran Silahlı Kuvvetleri de bu ülkeye farklı hesaplarla bakacaktır." açıklamasında bulundu.

"En ufak bir zarar görürsek BAE'ye tolerans göstermeyiz"

Orta Doğu'nun gündemden düşmeyen bölgesi Basra Körfezi'nde herhangi bir olay gerçekleşmesi ve İran milli güvenliğinin en ufak bir zarar görmesi durumunda yaşananlardan BAE'yi sorumlu tutacaklarını belirten Tümgeneral Bâkıri, bu ülkeye karşı tolerans göstermeyeceklerinin de altını çizerek, Abu Dabi yönetimini geç olmadan verdiği bu karardan dönmeye çağırdı.

Ruhani de uyarmıştı

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de dün yaptığı konuşmasında, BAE'yi uyararak, "İsrail'e bölgede alan oluşturmayın. Aksi takdirde farklı bir karşılık bulursunuz." demişti.

İsrail ile normalleşen üçüncü Arap ülkesi

İsrail ile normalleşme adımları atan BAE, bu ihanette bulunan ilk Arap ülkesi değil. BAE'den önce 1979 yılında Mısır, 1994 yılında da Ürdün İsrail ile normalleşme anlaşması imzaladı.

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