İsrail'le anlaşacakları iddia edilmişti! Yalanlama geldi

Sudan, terör ve işgal devleti İsrail ile normalleşme anlaşmasına imza atacakları iddialarını yalanladı.

Konu ile ilgili Sudan Dışişleri Bakanı Ömer İsmail Kameruddin'den açıklama geldi.

"Hiçbir düzeyde tartışılmıyor"

Kameruddin, Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'den sonra işgalci İsrail'in ülkesi ile de normalleştirme anlaşması imzalayabileceği iddialarını yalanladı ve bu hususun Bakanlar Kurulu'nda hiçbir düzeyde tartışılmadığını söyledi.

Temmuz ayında Sudan'da kabine değişikliğinden sonra Dışişleri Bakanlığına vekaleten getirilen Kameruddin, İsviçre-Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile görüşme yaptı.

Görüşmeden sonra yapılan basın toplantısında konuşan Sudan Dışişleri Bakanı Kameruddin, bazı Arap ülkelerinin terör devleti İsrail ile normalleşme anlaşmaları imzalaması ile ilgili sorulara yanıt verdi.

Kameruddin, siyonist İsrail ile normalleşme hususunun 1948 senesinden beri tartışıldığını söyleyerek ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in ardından siyonist İsrail ile normalleşme anlaşmasına varabilecekleri iddialarını yalanladı.

Sudan Dışişleri Bakanı Kameruddin, İsrail ile normalleşme ilişkilerine de diğer hususlar gibi baktıklarını, burada bir aciliyet bulunmadığını, İsrail ve başka yerlerden haberler gördüklerini, herkesin sırada Sudan'ın olduğunu söylediğini lakin kendisinin bunu görmediğini ifade ederek bu hususun Bakanlar Kurulu'nda hiçbir düzeyde tartışılmadığını belirtti.

"Başka bir yerde görüşmeler sürüyor olabilir"

Sudan Dışişleri Bakanı, belki ülkede başka bir yerde görüşmelerin sürüyor olabileceğini söyleyerek ancak kendisinin çalıştığı ve Dışişleri Bakanlığına vekalet ettiği yerde böyle bir hususun gündemde olmadığını ifade etti.

Tepki çeken açıklama: BAE-İsrail anlaşması olumlu bir adım

Sudanlı Bakan ayrıca tepki çeken bir açıklamaya imza atarak, BAE'nin İsrail ile yaptığı anlaşmanın olumlu bir adım olduğunu ileri sürdü.

Filistin davasına ihanet olarak nitelendirilen anlaşmayı 'barış' olarak nitelendiren Kameruddin, herhangi iki ülke arasındaki barışı hoş karşılamayan herhangi birinin aklını kaçırmış olması gerektiğini iddia etti.

Sudan Dışişleri Bakanı Kameruddin, BAE'nin siyonist İsrail ile yaptığı anlaşmanın kendi iç meselesi olduğunu öne sürerek buna kendilerinin karar verdiğini, ancak bir gözlemci olarak kendisine sorulması halinde bunun kesinlikle olumlu bir adım olduğunu iddia etti ve bölgedeki bir ülkeyle ilişki kurmanın her zaman bir faydası olduğunu savundu.

Sudanlı Bakan, terör devleti İsrail'in yaptığı anlaşmaların bölge ülkelerinin de yararına olduğunu öne sürerek savaşmamanın bu anlaşmanın en büyük faydası olduğunu iddia etti.

Filistin davasına ihanet olarak değerlendirilen İsrail'le yapılan skandal anlaşmaları olumlu bulduğunu söyleyen Kameruddin, Filistin ile ilgili ise bölgede iki devletli çözümden yana olduklarını, uluslararası toplumun da iki devletli çözüm için artık harekete geçmesinin zamanının geldiğini, İsrail ile normalleşme olsun ya da olmasın iki devletli çözüm hususunda her zaman mevcut duruşlarına sadık kalacaklarını ileri sürdü.

Terörist İsrail'den açıklama: Bir başka Arap ülkesi ile daha normalleşeceğiz

Terör devleti İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, bugün, İsrail'in "birkaç hafta" içinde bir başka Arap ülkesi ile daha normalleşme anlaşmasına varmayı ümit ettiklerini belirtmişti.

Açıklamada ayrıntı verilmese de bu hususta Sudan'ı işaret eden bazı gelişmeler medyaya yansımıştı.

Sonuçsuz kaldığı bildirilmişti

Sudanlı yetkililer, bu hafta terör devleti İsrail'le ilişkilerin normalleştirilmesi hususunu görüşmek için Amerikalı yetkililer ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde görüşmüştü. Uluslararası medyada çıkan haberlerde, BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki görüşmelerin sonuçsuz kaldığı belirtilmişti.

İşgalci İsrail, 15 Eylül tarihinde Beyaz Saray'da BAE ve Bahreyn'le ilişkileri normalleştirme anlaşmasına imza atmıştı. Skandal anlaşma büyük tepki çekmişti.