İsrail’in zulmüne dünyanın gözü önünde devam ediyor!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, yıllardır Filistinlilerin evlerine sinsice işgal eden İsrail’in zulmüne dünyanın gözü önünde devam ettiğini söyledi.
YENİ AKİT ANKARA
İsrail zulmüne dikkat çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “Yıllardır Filistinlilerin evlerini sinsice işgal eden İsrail, zulmüne dünyanın gözü önünde devam ediyor. Bu zulmü yaşayanlar Müslümanlar olmasa dünya yine sessiz kalacak mıydı? İslam karşıtlığı, kötülüğü tek paydada birleştiriyor.Kötülük karşısındaki duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz” dedi.