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Siyaset İsrail’in zulmüne dünyanın gözü önünde devam ediyor!
Siyaset

İsrail’in zulmüne dünyanın gözü önünde devam ediyor!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, yıllardır Filistinlilerin evlerine sinsice işgal eden İsrail’in zulmüne dünyanın gözü önünde devam ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 19:59:00 -
İsrail’in zulmüne dünyanın gözü önünde devam ediyor!

YENİ AKİT  ANKARA

İsrail zulmüne dikkat çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “Yıllardır Filistinlilerin evlerini sinsice işgal eden İsrail, zulmüne dünyanın gözü önünde devam ediyor. Bu zulmü yaşayanlar Müslümanlar olmasa dünya yine sessiz kalacak mıydı? İslam karşıtlığı, kötülüğü tek paydada birleştiriyor.Kötülük karşısındaki duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz” dedi.

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