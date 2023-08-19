İsrail'in 'Yahudi olduklarını' öne sürerek Filistin'e taşıdığı Etiyopyalıların çoğu Hıristiyan çıktı!

İsrail'in uzun yıllardır Filistin topraklarına "Yahudi oldukları" gerekçesiyle taşıdığı Etiyopyalıların büyük bölümünün Hıristiyan olduğu ortaya çıktı.

Nüfus ve Göç İdaresi'nin resmi verilerine göre, 2020-2022 yılları arasında Etiyopya'dan İsrail'e göç edenlerin üçte ikisinin kendilerini Hıristiyan olarak tanımladığı ortaya çıktı. Resmi veriler İsrail Göç Politikaları Merkezi (IIPC) tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Jerusalem Post'un aktardığı habere göre, "Tzur İsrail Operasyon"u kapsamında İsrail tarafından Etiyopya'dan işgal altındaki Filistin topraklarına getirilen 5 binden fazla göçmenden 3.301'inin Hıristiyan olduğu ortaya çıktı. Buna karşılık, sadece 1773 kişi Yahudi soyundan geldiğini belirtti. Ancak İsrailli yetkililere göre bunun doğru olduğu kanıtlanamadı.

Etiyopya'daki "Yahudi cemaatlerinin" pek çok mensubunun aslında Yahudi olmadığı ve farklı bir dine mensup olduğu düşünülüyor.

Muhafazakar bir İsrail düşünce kuruluşu olan IIPC'nin yaptığı açıklamaya göre, söz konusu bulgular IIPC'nin önceki raporlarıyla tutarlılık arz ediyor. Enstitünün Nüfus ve Göç İdaresi'nden aldığı veriler üzerinde yaptığı analiz, 2000 yılından bu yana bölgeye getirilen Etiyopyalı göçmenlerin sadece yüzde 10'unun İsrail'e vardıklarında kendilerini Yahudi olarak tanımladıklarını göstermiş durumda.

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Filistin topraklarına 20'nci yüzyıl başlarından itibaren ciddi bir Yahudi göçü yaşanmıştı. Söz konusu göçler ilk olarak Siyonist oluşumlar eliyle, daha sonra ise İsrail'in kurulmasının ardından devlet tarafından organize edilmişti. Bu kapsamda Doğu Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinden kendisini "Yahudi" olarak tanımlayan kişiler Filistin topraklarına getirildi ve bölge Yahudileştirilmeye çalışıldı.

İsrail'in bölgeye taşıdığı yüz binlerce kişiden yalnızca Etiyopyalılar arasında değil, diğer bölgelerden gelenler içerisinde de aslında Yahudi olmayan çok sayıda kişinin yer aldığı tahmin ediliyor.

Kaynak: Mepa News