‘İsrail'in var olma hakkını inkar etmek’ suçmuş! Siyonist yalayıcı Alman şaşırtmadı
Almanya'nın Hessen eyaletinde "İsrail'in var olma hakkını inkar edenlerin" cezalandırılması planlanıyor. Hazırlanan taslağın yasalaşması halinde "İsrail'in var olma hakkını inkar edenlerin" cezaya çarptırılacak
Die Zeit gazetesinin haberine göre, Hessen'de mayıs ayında Federal Konsey'e (Bundesrat) bir yasa tasarısı sunulacak.
Bu tasarının konseyden onaylanarak geçmesi halinde ise "İsrail'in var olma hakkını inkar etmek" suç teşkil edecek. Dolayısıyla "İsrail'in var olma hakkını inkar edenler" cezayla karşı karşıya kalabilecek.
Hessen Eyaleti Başbakanı Boris Rhein ve Eyalet Adalet Bakanı Christian Heinz'in hazırladığı yasa tasarısının 8 Mayıs'ta Federal Konsey'e sunulması planlanıyor.
Tasarıyla ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.