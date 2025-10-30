  • İSTANBUL
Dünya

İsrail'in tutukladığı otizimli çocuk cezaevinde işkence görüyor!

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail'in tutukladığı otizimli çocuk cezaevinde işkence görüyor!

İsrail’in Haaretz gazetesine göre, işgal güçleri iki hafta önce Batı Şeria’da ailesini ziyarete giden, otizm spektrum bozukluğu ve tam engeli bulunan 14 yaşındaki Filistinli bir çocuğu tutukladı.

İsrail’in Haaretz gazetesine göre, işgal güçleri iki hafta önce Batı Şeria’da ailesini ziyarete giden, otizm spektrum bozukluğu ve tam engeli bulunan 14 yaşındaki Filistinli bir çocuğu tutukladı.

İsrail işgal güçlerinin Batı Şeria’da gerçekleştirdiği gözaltı uygulamaları, Haaretz gazetesinin ortaya çıkardığı şok edici bir vakayla yeniden gündeme geldi. İsrail askerleri, otizm spektrum bozukluğu ve tam engeli bulunan 14 yaşındaki Filistinli bir çocuğu tutukladı.

Otizmli çocuğa cezaevinde şiddet

Haaretz gazetesinin aktardığı bilgilere göre, İsrail işgal güçleri, iki hafta önce Batı Şeria’da ailesini ziyaret eden engelli çocuğu gözaltına aldı. İbrani medyası, çocuğun cezaevinde tutulma süreci boyunca gardiyanlar ve diğer mahkumlar tarafından şiddete maruz kaldığı yönünde haberler yayımladı.

İsrail makamları, çocuğun adını ve tutuklanma nedenini yayımlanmasını yasaklarken, insan hakları örgütleri bu durumun, uluslararası hukuka göre çocuk hakları ve engelli haklarına yönelik açık bir ihlal teşkil ettiğini belirtti.

Batı Şeria’da şiddet tırmanıyor

Filistin kaynaklarına göre, İsrail cezaevlerinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 10 binden fazla Filistinli tutuklu bulunuyor ve bu kişiler işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmal gibi ağır ihlallere maruz kalıyor.

Bu olayla eş zamanlı olarak Batı Şeria’da şiddet tırmandı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin Nablus'un batısındaki Deyr Şeref kontrol noktasında Filistinlilere saldırması sonucu üç kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ayrıca Ramallah'a bağlı Burka beldesinde Filistinli gençler ile İsrailli yerleşimciler arasında çatışmalar çıktı.

İsrailli yerleşimciler, Zeytin Hasadı dönemini sistematik olarak Filistinli çiftçilerin topraklarına girmesini engellemek ve hasadı engellemek için kullanmaya devam ediyor.

Orta Doğu Haber

