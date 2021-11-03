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Gündem İsrail’in Türkiye yalanına inandınız mı? Küstah paylaşım ‘Siber saldırı’dan kaynaklanmış!
Gündem

İsrail’in Türkiye yalanına inandınız mı? Küstah paylaşım ‘Siber saldırı’dan kaynaklanmış!

İsrail Büyükelçiliği, haddini aşarak küstahça Türkiye paylaşımında bulunmuştu. Türkiye’nin sert tepkisinin korkan İsrail, geri adım atarak “paylaşım siber saldırıdan kaynaklanmıştır” iddiasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 02:05:00 - 2021-11-03 02:10:43
İsrail’in Türkiye yalanına inandınız mı? Küstah paylaşım ‘Siber saldırı’dan kaynaklanmış!

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Üzülerek bildiririz ki 02 Kasım'da 22.10 sularında büyükelçiliğimize ait resmi sosyal medya hesaplarımızdan biri siber saldırıya maruz kalmış, saldırıya müdahalemiz devam ederken hesabımız aracılığıyla bir takım uygun olmayan içerikler paylaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu paylaşımların kendilerine ait olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu uygunsuz paylaşım nedeniyle yaşanan her tür olumsuzluk ve karmaşa konusunda üzüntülerimizi bildiririz."

Elçiliğin "onaylı" Instagram hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Jeo Biden'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında Roma'daki görüşmesine ilişkin bir paylaşım yapılmış, yaklaşık 25 dakika görüntülenmişti.


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