Akşam Gazetesi yazarı Turgay Güler, bugünkü köşe yazısında bölgedeki terör yapılanmaları ve İsrail’in bu yapılar üzerindeki stratejik hamlelerini sert bir dille ele aldı. Güler, "İsrail'in son kartı PJAK!" başlıklı yazısında, PKK’nın dört ülkeden toprak kopararak kurmayı hedeflediği sözde devlet projesinin iflas ettiğini, ancak tehlikenin İran sınırına kaydığını belirtti.

Haberin detayları ve Turgay Güler’in analizleri şu şekilde:

Terör Koridoru Planı Çöktü

Yazar, PKK terör örgütünün Türkiye, Suriye, Irak ve İran’dan parçalar kopararak kurmak istediği "Dört parça Kürdistan" hayalinin, arkasındaki ABD ve İsrail desteğine rağmen hüsranla sonuçlandığını ifade etti. Güler, özellikle Türkiye’nin kararlı mücadelesiyle terör örgütünün "hendek kalkışması" gibi girişimlerinin bertaraf edildiğini hatırlattı.

"Zorlu Parkur Türkiye Geçilemedi"

Güler’e göre, terör örgütü için en zorlu sınav Türkiye sahasıydı. Yazıda, bu süreçte içeriden gelen bazı siyasi ve medya desteklerine de dikkat çekildi:

Siyasi Söylemler: CHP’nin "YPG’yi terör örgütü olarak görmüyoruz" açıklamaları.

Medya ve İsimler: Fatih Portakal’ın "PKK’ya teşekkür etmeliyiz" çıkışları ve Selahattin Demirtaş’ın tehditvari söylemleri.

FETÖ Etkisi: Gezi olaylarından FETÖ’nün faaliyetlerine kadar Türkiye’yi zayıflatmaya yönelik tüm girişimlerin bu projenin bir parçası olduğu vurgulandı.

Yeni Tehlike: PJAK ve İran Sınırı

Turgay Güler, Suriye’de YPG/SDG üzerinden yürütülen planların Türkiye’nin operasyonlarıyla çöktüğünü belirterek, terörün merkezinin şimdi İran kolu olan PJAK'a kaydırıldığını iddia etti.

İsrail’in "Son Umudu"

Yazıda, Suriye ve Irak sahasında darmadağın olan PKK unsurlarının PJAK çatısı altında toplandığına dikkat çekilerek şu uyarılar yapıldı:

Lojistik Kayma: PKK’nın İran kolunda ciddi bir hareketlenme olduğu ve örgütün burada yeniden konsolide edilmeye çalışıldığı belirtildi.

İsrail Parmağı: Güler, bu hareketliliğin arkasında İsrail’in olduğunu ve PJAK’ın bölgedeki "son kart" olarak masaya sürüldüğünü savundu.

Müdahale Çağrısı: İran’ın PJAK ile mücadele edecek gücünün zayıf olduğunu ifade eden yazar, "Yılanın başı bugünden ezilmeli" diyerek Türkiye’nin sınır güvenliği için bu noktaya odaklanması gerektiğini vurguladı.