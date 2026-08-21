İsrail’in kuduzu, koltuk için Türkiye ile savaş peşinde! İsrail sonunu hazırlıyor

Siyonist İsrail’in hasta ruhlu Başbakanı Binyamin Netanyahu, sırf yakında yapılacak olan seçimleri kazanabilmek için Türkiye’ye karşı gerilimi tehlikeli şekilde tırmandırmaya başladı.

Soykırımcı İsrail, 18 Ağustos 2026 tarihinde Suriye’nin Türkiye sınırına yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan Halep/İdlib kırsalındaki stratejik Ebu ed-Zuhur Askerî Üssü’ne hava saldırıları düzenledi. Saldırının ardından bir televizyon programında konuşan Binyamin Netanyahu, Türkiye’nin Suriye’de güneye doğru askeri bir hat oluşturmasına müsamaha göstermeyeceklerini söyledi. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz da sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı etiketleyip, “Erdoğan, İsrail’in kendini savunma kararlılığını test etmesin” diye yazma küstahlığında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ithamların tamamen asılsız olduğunu belirterek, Netanyahu’nun İsrail’deki yaklaşan seçimler öncesinde bölgedeki yayılmacı, istikrarsızlaştırıcı politikalarını ve hukuksuz hava saldırılarını meşrulaştırma çabasında olduğunu kaydetti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise, saldırı öncesinde veya saldırı esnasında söz konusu üste herhangi bir Türk askeri heyetinin veya varlığının bulunmadığını vurgulayarak, Suriye’nin egemenliğini ihlal eden pervasız saldırıyı kınadı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani de, üste kalıcı bir Türk askeri varlığı veya üs kurma planı olduğu iddialarını yalanladı ve saldırıyı “gerekçesiz bir saldırganlık” olarak nitelendirdi. ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail’in saldırısını bölgedeki istikrara katkı sağlamayan “gereksiz bir tırmanma” olarak yorumlayarak İsrail’e yönelik nadir görülen bir kınama mesajı yayınladı. Netanyahu yönetiminin gözü dönmüşlüğü İsrail muhalefetinden de tepki çekti. İsrail muhalefet liderleri Yair Golan ve eski Başbakan Ehud Barak, Netanyahu’nun Türkiye ile doğrudan bir çatışma riskini artırmasını “sorumsuzca ve siyasi amaçlı bir provokasyon” olarak eleştirdi. Barak, Netanyahu’nun tutumunu “kompulsif bir kumarbazın hayatta kalma manevraları” olarak tanımladı.

“YENİLEN PEHLİVAN GÜREŞE DOYMAZ”

Konuyu Akit’e değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe; “Türkiye’de İsrail’in bugünkü düştüğü acziyeti anlatan birçok atasözü var. Biri ‘Yenilen pehlivan güreşe doymaz’…” dedi. İsrail İran’a kafa tutmak istediğini, bunun için arkasına ABD’yi aldığını belirten Gökçe, şöyle devam etti: “Ama az kalsın ülkesinden olacaktı. Şimdi tutmuş Türkiye Cumhurbaşkanına ‘Türk parlamentosunda İsrail’e karşı hayali ve boş konuşmalar yapmaya devam etsin ama İsrail’in kendini savunma kararlılığını test etmesin’ diye işkembeden sallıyor. Sizin korkunuz Mekke İttifakı, Mekke İtifakına katılacak olan diğer ülkelerin varlığı. Suriye’nin Türkiye ile birlikte güçlenmesi, istikrara kavuşmasıyla, işgal ettiğiniz Golan Tepeleri ve Lübnan topraklarının sizden geri alınmasından korkuyorsunuz. En önemlisi Kudüs’ü kaybetmekten korkuyorsunuz. Korkunun ecele faydası var mı? Kendi din adamlarınıza danışın bence.”

“İSRAİL ATEŞLE OYNUYOR: TÜRKİYE GAZZE DEĞİLDİR!”

Yeditepe Stratejik Araştırmalar Merkezi (YESAM) Başkanı Güvenlik Uzmanı Ersan Ergür de şunları söyledi: “Türkiye’nin bölgesel vizyonu nettir: Türkiye savaş değil barış; çatışma değil istikrar istemektedir. Ankara’nın güçlü, toprak bütünlüğünü koruyan ve yeniden ayağa kalkmış bir Suriye istemesi de bu anlayışın sonucudur. Ancak İsrail, Türkiye’nin barış iradesini zafiyet olarak görmemelidir. Türkiye Gazze değildir! Bu ifade kahraman Filistin halkını küçümsemek için değil, İsrail yönetimine stratejik bir gerçeği hatırlatmak içindir. Netanyahu’nun yaklaşan seçimler öncesinde Türkiye üzerinden yeni bir ‘dış tehdit’ üretmeye çalışması ise İsrail halkının özellikle sorgulaması gereken tehlikeli bir siyasettir. Birkaç puanlık seçim hesabı uğruna Türkiye ile gerilim üretmek, Türkiye’den önce İsrail halkının geleceğiyle oynamaktır. İsrail ateşle oynamaktan vazgeçmelidir.”