Bir türlü gidemiyor bu adam! Nelsson'a Süper Lig'den sürpriz talip: Başkan resmen açıkladı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Galatasaray'ın futbolcusu Victor Nelsson'u istediklerini ancak oyuncunun bu transfere sıcak bakmadığını açıkladı.
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Galatasaray'ın futbolcusu Victor Nelsson'u istediklerini ancak oyuncunun bu transfere sıcak bakmadığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'dan sürpriz bir hamle geldi. Başkan Yüksel Yıldırım Samsun Hedef Halk'a yaptığı açıklamada Galatasaray forması giyen Victor Nelsson'a teklif yaptıklarını belirtti. Galatasaray, Victor Nelsson için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep etti ancak oyuncunun Türkiye'de kalmak istememesi üzerine Samsunspor transferden tamamen çekildi. Danimarkalı savunma oyuncusunun Samsunspor'a transferi fikri tamamen rafa kalkmış oldu.
Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları şöyle: -Galatasaray ‘10 milyon Euro istiyoruz’ dedi. Nelsson ise sonrasında Türkiye’de oynamak istemediğini söyledi. Biz de transferden çekildiğimizi söyledik. Sonrasında hiçbir ilgimiz olmadı.
-Oyuncunun menajerine ‘Bizim ilgimiz var’ dedik. ‘Türkiye’de oynamayı düşünürse Samsunspor’un bütçesi doğrultusunda düşünürüz’ dedik. ‘Türkiye’de oynamayı düşünmüyoruz’ dediler. -Victor Nelsson, bizimle irtibata geçip ‘Samsunspor’un şartları doğrultusunda gelmek istiyorum’ derse ve hocam da isterse o zaman düşünebiliriz. Aksi takdirde bir şey düşünmüyoruz.
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