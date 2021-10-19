  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail'in kirli planı deşifre oldu
Dünya

İsrail'in kirli planı deşifre oldu

İsrail yönetiminin, İran'ın nükleer tesislerine saldırı kabiliyetini artırmak için 5 milyar yeni İsrail şekeli (yaklaşık 1,53 milyar dolar) fon ayırdığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 03:44:00 -
İsrail'in kirli planı deşifre oldu

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, söz konusu fonun 3 milyar şekelinin bu yılın, 2 milyar şekelinin ise gelecek yılın bütçesine ekleneceği belirtildi.

Bu fonun, İran'ın nükleer tesislerine saldırma kabiliyetini artırabilmek için uçaklara, istihbarat toplamaya ve özel silahlanmaya ayrılacağı ileri sürüldü.

Kanal 12'nin iddiasına ilişkin İsrailli resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, geçen ay yerel bir haber sitesine yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programına yönelik saldırı planlarını "büyük ölçüde hızlandırdıklarını" söylemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ölü yatırım Ekrem! Fatih Altaylı bile umudunu kesti!
Siyaset

Ölü yatırım Ekrem! Fatih Altaylı bile umudunu kesti! "Birader adayımız sen değilsin"

Sosyal medyanın gazıyla İBB Başkanlığına seçtirilen ve göreve geldiği günden bu yana hizmet etmek yerine, muhalefet etmeye kalkışan Ekrem İm..
Sadece bir tatlı kaşığı yeterli... Öksürüğü anında kesiyor
Sağlık

Sadece bir tatlı kaşığı yeterli... Öksürüğü anında kesiyor

Soğuk havaların başlamasıyla birlikte öksürük olayları artmaya başladı. Vücut için doğal antioksidan olan "sumak çayı" ise öksürüğe karşı bi..
Operasyon sinyali sonrası katil Esed'den teröristlere koruma kalkanı
Gündem

Operasyon sinyali sonrası katil Esed'den teröristlere koruma kalkanı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası katil Esed rejiminin teröristleri korumak amacıyla Kuzey Halep'e çok sayıda asker v..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay