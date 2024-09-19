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İsrail’in katlettiği çocukları mı görüştünüz yoksa enselenen PKK’lıları mı? İnsan hakları örgütüyle görüşen CHP heyetine bak
Siyaset İsrail’in katlettiği çocukları mı görüştünüz yoksa enselenen PKK’lıları mı? İnsan hakları örgütüyle görüşen CHP heyetine bak
Siyaset

İsrail’in katlettiği çocukları mı görüştünüz yoksa enselenen PKK’lıları mı? İnsan hakları örgütüyle görüşen CHP heyetine bak

Yeniakit Publisher
2024-09-19 10:48:00 - 2024-09-19 11:35:56
İsrail’in katlettiği çocukları mı görüştünüz yoksa enselenen PKK’lıları mı? İnsan hakları örgütüyle görüşen CHP heyetine bak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İnsan Hakları Örgütü yetkilileriyle görüşmek için topladığı kadro, “İsrail’in katlettiği çocukları değil, terörist PKK’lıları konuşmuş olmalılar” yorumlarını beraberinde getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, makamında, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Avrupa ve Orta Asya Birimi Direktörü Hugh Williamson ile bir araya geldi.

Görüşmede Özgür Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ile Diyarbakır Milletvekilli Sezgin Tanrıkulu ve İstanbul Milletvekili Türkan Elçi eşlik etti.

Görüşmede İsrail’in Filistin’deki soykırımının görüşülmesi beklenirken, toplantıya eşlik eden insanlar dikkat çekti. Zira Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarına karşı çıkıp teröristlerin sözcülüğüne soyunan Sezgin Tanrıkulu toplantıda baş köşedeydi.

Aynı zamanda, PKK için, “Terör örgütü değildir” diyen Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi’nin de bulunması dikkat çekti.

Toplantıdaki kadro, “İsrail’in katlettiği çocukları değil, terörist PKK’lıları konuşmuş olmalılar” yorumlarını beraberinde getirdi.

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Yorumlar

Münir

CHP bir taşeron parti oldu. Vatanıma, milletime ve manevî değerlerime ne kadar düşman varsa CHP'de. DEM'den bahsetmeye zaten gerek yok; bunlar katıksız teröristler. Bunların belki tamamının bu toprakların evladı olduğu şüpheli.

Nur

Tc devletini şikayet etmişlerdir amerikayı israili çini değil
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