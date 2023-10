İsrail'in kana susamışlığına siyasilerden tepki yağıyor! Sivilleri bombalamak alçaklık

7 Ekim’de başlayan çatışma gerilimde savaş uçakları, tanklar, füzeler ve obüslerle Filistin’e ağır bombardımana başlayan katliamcı İsrail’e TBMM’den çok sert tepki geldi... Akit’e konuşan TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, şunları dile getirdi:

Turan: Siyonist durdurulmalı

“İsrail’in saldırılarını kınıyor, lanetliyorum. Hiçbir kural, kaide ve ahlaki kaygı taşımadan sivillerin üstüne tonlarca bomba yağdıran işgalci güçlere karşı ne BM ne de diğer uluslararası kuruluşlar sesini çıkarmıyor. İsrail bunu ilk defa yapmıyor. İsrail’i bu pervasızlığa sürükleyen, onlara cesaret verenler de en az bu katliamı gerçekleştirenler kadar sorumludur. İsrail yıllardır her gün ölüm kustu. Müslümanların, Hristiyanların mabetlerine her türlü saygısızlığı, baskını kimse neden görmüyor? Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’nın defalarca baskına uğraması, Siyonistler tarafından ibadet edenlere saldırılması hepimizin yüreklerini dağlamıştır. Bunları görmezden gelen dünyanın maksadı barış değil şüphesiz İsrail’in güvenliğidir. Siyonist güçler durdurulmalı ve uluslararası toplum tarafından yargılanmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir, ümmetin onurudur. Zalime karşı her zaman mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Dünya Filistin’e sırtını dönse de biz dönmeyeceğiz. İslam İşbirliği Teşkilatı da acilen toplanarak konuyu gündemine almalı, işgalci güçlere karşı güçlü ve firesiz somut ve caydırıcı bir tepki ortaya koymalı. ABD gibi bazı Batılı ülkelerin methiyeler düzenlerini kınıyorum. İşgalci ile işgalcileri savunanlar arasında ne fark vardır?”

Bunlar da içimizdeki İsrailliler

Öte yandan, içimizdeki İsrail seviciler tepkiye neden oluyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Meşru Filistin davası terörle kirletiliyor” derken; Irkçı Ümit Özdağ da, “Zafer Partisi’den kimse karşılıksız Filistin destekçiliği beklemesin” şeklinde Arap düşmanlığına soyundu. İP Sözcüsü Kürşad Zorlu, suya sabuna dokunmayarak, “İki gündür devam eden çatışmaları kaygıyla izliyoruz” demekle yetindi. Yeni Asya Gazetesi de, “Şiddet çözüm değil. İşgalci İsrail’in katliamları, Filistin davasına gölge düşüren şiddet eylemleriyle durdurulamaz” diye başlık attı. Nevşin Mengü de, “Bunun Mescid-i Aksa ile Filistin bilmemnesi ile alakası yok. Filistinlilik diye bir olgu yoktur” dedi. CHP Özgür Özel’in “Gazze saldırılarını lanetliyorum, uluslararası topluma öncülük etme görevi ülkemize düşmektedir” açıklamasını hazmedemeyen CHP’li Ünal Çeviköz ise, “Yazık olmuş! Sağ popülizm uğruna sosyal demokrasi de çöpe gitmiş, insancıllık da” diye karşılık verdi.

Doğan Bekin: Filistin’in yanındayız

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin’den Filistin’e destek. Aksa Tufanı harekatının meşru müdafaa olduğunu belirten Bekin, şunları söyledi: “Siyonist İsrail’in Filistinlilere yönelik baskıcı tutumu bu harekatı tetiklemiştir. Kudüs ve Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin değil bütün Müslümanların ortak sorunudur. Her zaman Filistin’in ve mazlum Filistinlilerin yanında duruş sergileyeceğiz.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO