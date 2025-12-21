Şehzadebaşı Camii'nde Kur'an sedası! Bilal Erdoğan kıraatıyla mest etti
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul’un tarihi Şehzadebaşı Camii’nde gerçekleştirilen programda Kur’an-ı Kerim okudu.
Camideki cemaat ve vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen o anlarda, Erdoğan sergilediği tilavetle manevi atmosferi güçlendirdiğini açıkladı.
