İsrail'in kalbi vuruldu! Husilerden balistik füze saldırısı
İsrail'in dün Yemen'deki saldırılarına Husiler, Tel Aviv'e balistik füze fırlatarak karşılık verdi.
Yemen İsrail'e Gazze'nin hesabını sorarken, İsrail de Yemenli sivilleri hedef almaya başladı.
Operasyonu İsrail duyurdu!
Açıklama İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) geldi. Husiler tarafından Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin Arrow 3 hava savunma sistemi tarafından İsrail hava sahasının dışında imha edildiği bildirdi.
İmha edilen füzenin parçalarının Eilat kentine düştüğü aktarıldı.
Yemen'deki Husiler geçtiğimiz cuma günü İsrail'in başkenti Tel Aviv'e insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirmiş, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. İsrail ordusu, dün Yemen'deki liman kenti Hudeyde'ye saldırı düzenleyerek karşılık vermişti.
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