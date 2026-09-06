Sam Amca yine haydutluğa soyundu! Körfezde uluslararası hukuku hiçe sayan ABD açıkça korsanlığa başladı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Siyonist lobilerin yönlendirmesiyle hareket eden Washington, bölgedeki seyrüsefer özgürlüğünü ayaklar altına alarak tam 92 ticari geminin rotasını zorla değiştirdi, 3 gemiye askeri baskın yaptı ve 3 gemiyi de "hizmet dışı" bırakarak açıkça sivil ticareti sabote etti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a uyguladıkları kanunsuz deniz ablukasının bilançosunu küstahça ilan etti. Siyonist lobilerin yönlendirmesiyle hareket eden Washington, bölgedeki seyrüsefer özgürlüğünü ayaklar altına alarak tam 92 ticari geminin rotasını zorla değiştirdi, 3 gemiye askeri baskın yaptı ve 3 gemiyi de "hizmet dışı" bırakarak açıkça sivil ticareti sabote etti.
ABD ordusu, İran'a uygulanan deniz ablukası kapsamında 92 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 3 geminin ise "hizmet dışı" bırakıldığını bildirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ablukaya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, İran'a uygulanan deniz ablukası kapsamında 6 Eylül itibarıyla 92 ticari geminin rotasının değiştirildiği, 3 geminin "hizmet dışı" bırakıldığı ve "uyumun sağlanması amacıyla" 3 gemiye baskın yapıldığı belirtildi.
CENTCOM'un paylaşımında, bir ABD Hava Kuvvetleri F-35A hayalet savaş uçağının bölgesel sularda devriye gezdiği bildirildi.