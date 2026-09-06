Siyonistler İbrahim Camii'ni ablukaya aldı İşgalci 75 gündür ezan okutmuyor

İsrail işgali altındaki Batı Yaka'da bulunan İbrahim Camii'nde ezan okunmasına 75 gündür izin verilmiyor.

İsrail işgal güçleri, işgal altındaki Batı Yaka 'nın El Halil kentinde bulunan İbrahim Camii'ne yönelik baskılarını sıkılaştırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda İbrahim Camii'nde ezan okunması 75 gündür engelleniyor.

Caminin Müdürü Mutaz Ebu Sineyne, bu uygulamanın temelsiz gerekçelere dayandırıldığını söyledi. Ebu Sineyne, söz konusu tedbirlerin caminin dini ve tarihi kimliğini değiştirme ve üzerinde kontrol kurma girişimlerinin bir parçası olduğunu vurguladı.

İşgal güçleri ve Yahudi yerleşimciler, bu baskılara paralel olarak, El Halil'in güneyindeki bölgelerde saldırılarını artırdığı ifade edildi.

Bu saldırılar arasında elektrik ekiplerinin çalışmalarının engellenmesi ve Semu köyüne baskın düzenlenmesi de yer aldı.

Caminin altında Hz. İbrahim ve eşi Hz. Sare'nin kabirlerinin yanı sıra Hz. İshak, Hz. Yakup, Hz. Yusuf ve eşlerinin kabirlerinin de bulunduğuna inanılıyor.

Harem-i İbrahim, İslam inancında Mekke'deki Mescid-i Haram, Medine'deki Mescid-i Nebevi ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın ardından en önemli harem olarak kabul ediliyor.

25 Şubat 1994 tarihinde camide namaz kılan Müslümanlar, eski bir İsrail ordu mensubu olan Yahudi Baruch Goldstein tarafından saldırıya uğramıştı.

29 Müslümanın yaşamını yitirdiği saldırıda yüzlerce kişi de yaralanmış, saldırı sonrası kapatılan İbrahim Camii, yeniden açıldığında yüzde 63'ü Yahudilere tahsis edilecek biçimde ikiye bölünmüştü.