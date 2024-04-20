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Sosyal Medya 'İsrail’in başkenti neresidir?' diye sordu şaşkına döndü! ‘Süper cevap buna bayıldım ama ben’
Sosyal Medya

'İsrail’in başkenti neresidir?' diye sordu şaşkına döndü! ‘Süper cevap buna bayıldım ama ben’

Yeniakit Publisher
2024-04-20 14:08:00 - 2024-04-20 14:15:39

Sosyal medyada viral olan bir videoda bir sunucunun "İsrail'in başkenti neresidir?" sorusuna aldığı cevap dikkat çekti.

Sosyal medyada viral olan bir videoda bir sunucunun "İsrail'in başkenti neresidir?" sorusuna aldığı cevap dikkat çekti.
Katil İsrail'in uyguladığı soykırım her geçen gün artıyor. Milyonlarca Müslüman, yaşananlara sessiz kalmazken sosyal medyada yayılan bir video beğeni topladı. Bir programda sunucunun "İsrail'in başkenti neresidir?" sorusuna konuğun "Ne, neyin?" cevabı dikkat çekti. Sunucu, konuğun işgalci İsrail'i yok saydığını anlayınca şaşkınlığını gizleyemedi.

"BUNA BAYILDIM AMA BEN"

Bir programda sunucu, karşısındaki kişiye "İsrail'in başkenti neresidir?" sorusunu yöneltti. Cevap olarak ise, "Ne, neyin?" yanıtını alınca sorusunu tekrar etti ancak "Anlamadım" cevabını aldı. Sunucu bu defa sorusunu vurgulayarak sormaya devam etti. Bu durum bir süre devam ederken gözleri bir anda açılan sunucu şaşkınlığını gizleyemedi ve karşısındaki kişinin soruyu duymadığı için değil, İsrail'i yok saydığı için bu cevabı verdiğini anladı.

Sunucu, "Süper cevap. Baba buna bayıldım ama ben. Şuna odaklanmıştım, cehennemin dibidir." sözleriyle karşılık verdi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada viral oldu.

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