Siyonizm ile ABD'deki beyaz üstünlüğü arasında, her iki ideolojinin de yerli nüfusun ortadan kaldırılması ve toprağın gasp edilmesine dayalı bir yerleşimci sömürgecilik biçimini paylaşması nedeniyle bir paralellik var.

Yannick Giovanni Marshall, El Cezire’deki köşesinde “İsrail'in Amerikan rüyası” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazıda İsrail'in Filistinlilere yönelik devam eden zulmünü ve ABD'nin bu zulme verdiği desteği eleştirel bir bakış açısıyla anlatıyor ve bunun daha geniş, küresel bir yerleşimci sömürgeciliği örüntüsünün bir parçası olduğunu aktarıyor.

Marshall, ABD'deki muhafazakâr ve liberal kesimlerin her ikisinin de, Gazze'deki Filistinli sivillerin ölümü de dahil olmak üzere İsrail'in eylemlerine destek vererek İsrail'e şartsız destek sağladığını; Siyonizm ile ABD'deki beyaz üstünlüğü arasında, her iki ideolojinin de yerli nüfusun ortadan kaldırılması ve toprağın gasp edilmesine dayalı bir yerleşimci sömürgecilik biçimini paylaşması nedeniyle bir paralellik olduğunu dile getiriyor.

Marshall, İsrail'in Filistinlileri yerinden etme ve silme girişimlerini, ABD'deki Yerli Amerikalılara karşı tarihsel muameleye ve topraklarından çıkarılmalarına benzetiyor.

Yazar, yerleşimci sömürgeciliğinin, ister ABD, ister İsrail veya başka herhangi bir yerde olsun, özünde aynı şiddet ve yerinden etme biçimi olduğunu dile getiriyor.

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Yazı, ABD'nin sömürgeci geçmişi ve günümüzdeki emperyalizminin, kendisini "özgürlük" ve "demokrasi" savunucusu olarak sunarken diğer ülkelerdeki yerleşimci sömürgeciliğini desteklemedeki ikiyüzlülüğünü vurguluyor.

Yazar, yerleşimci sömürgeciliğinin kalıcı mirasını ve Batı'nın sömürgeci ve emperyalist geçmişiyle yüzleşme ve hesaplaşma ihtiyacını sorguluyor.

İşte o yazı:

ABD muhafazakârlığının, Reich Propaganda Bakanlığı'ndan devraldığı bayrağı taşıyarak, Batı'nın sinsi "küreselcilerden" ve beyaz insanları "yerinden etme" komplosundan korunması gerektiğine dair üstü kapalı anti-Semitik mesajlar yayması tuhaf görünebilir. Bununla birlikte, ABD liberalizminin de ABD muhafazakârlığıyla aynı çizgide olduğunu; başkan Joe Biden'ın hastanelerde hastaların yanarak ölmesini, ABD'nin İsrail'e yönelik fon sağlama ve silahlandırma kararını etkilemeyecek bir savaş suçu olarak görmediğini belirtmek gerek.

Tarihsel olarak Avrupa milliyetçiliklerinde, özellikle de Siyonizm'de anti-Semitizmin merkezî rolünü bilmeyenler için, kendini "Yahudi Devleti" olarak ilan eden İsrail'in, ana akım Amerikan neo-Nazizmiyle ittifak kurması garip görünebilir. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bir gün önce ABD eski Başkanı Donald Trump'ı övmesi ve ertesi gün Trumpizmin anti-Semitizmine karşı hafif bir şekilde geri adım atması, bu rahatsız ittifakın bir göstergesidir. Ancak, bu durum İsrail'in sömürgecilik adına "aşırı sağ hareketleri" meşrulaştırma stratejisinin kısa vadeli kazançlar için ne kadar dar görüşlü olduğunu da ortaya koyuyor.

Ancak bu tuhaf bir durum değildir. Yerleşimci beyaz üstünlüğü her yerde tek bir hayali paylaşır.

Filistin için yerleşimci sömürgeci hayal, Amerikanlaştırmadır. Bu hayal, Amerikan rüyasını gerçekleştirmektir. Bu rüya, banliyölerdeki beyaz çitler ve arka bahçede frizbi yakalayan golden retrieverlar değildir. Bu, yapraklı sosyalist kibutzlar ve Avrupa anti-Semitizminden korunaklı bir sığınak değildir. Bu, yerlilerin yok edilmesi hayalidir. Ve yerli hiçbir zaman tamamen yok edilemediği için, yerleşimci sömürgecilik, toprak hakkında titizlikle sürdürülen kolektif bir halüsinasyonu çalışmak zorundadır. Yeni bir dil dayatmak, sevilen yerleri yeniden adlandırmak ve isimlerini hala söyleyen ve bu yerlere tutunan nüfusları sürgün etmek zorundadır. Yerleşimci sömürgecilik, yerli topraklar üzerinde sürekli bir sanrılar zinciridir. Gasp edilen evler üzerine inşa edilen kağıt hamurdan kaleler, soykırımcılar tarafından tahkim edilip devriye gezilir ve napalm ya da ideoloji kullanılarak işgalin bir "ülke" yani kalıcı bir yapı olarak kabul edilmesi sağlanır.

Filistin'deki yerleşimci sömürgecilik hayali, her işgal ettiği yerde olduğu gibi, yerli halkı toprak iddialarından arındırmak ve mümkün olduğunda toprağın kendisinden arındırmaktır. Bu, yerliyle beyazlığın yer değiştirme hayalidir. Bu, aslında, beyaz üstünlükçülerin "büyük yer değiştirme" teorisinin yerleşimci fantezinin bir yansıması olarak okunmalıdır.

Bütün yerleşimcilerin hayali, yerlileri ve maruz kaldıkları şiddetli etnik temizliği ortadan kaldırmaktır ki böylece "yerleşim" tek, hayırsever ve kalıcı bir varlık olarak algılanabilir: "bizim ülkemiz". Bu, hiçbir şiddetin yaşanmadığı ve toplulukların [Amerikan] rüyasını yaşadığı küçük kasabaların ve banliyölerin olduğu bir ülkedir. Bu topluluklar istisnasız olarak etnik temizliğin ve kasıtlı olarak işaretlenmemiş mezarların bulunduğu yerlerdir. Bu, kalıcı işgal ve etnik sürgün hayali, ABD'deki bazı ırkçıların ve başka yerlerdeki bazıların, anti-Semitizme geçici olarak ara vererek beyaz üstünlükçü şiddet davasında dayanışma göstermesini sağlayacak kadar çekici olmuştur. Bu Nazi zeytin dalı daha önce de gerçekleşmiştir – örneğin, beyaz üstünlükçü bloglardaki Trayvon Martin'in katili George Zimmerman'a dayanışma mesajları gönderen yorumlar, onun "Hispanik görünümlü" ve "Yahudi" olarak algılanan soyadına rağmen dayanışma gösterilmiştir.

Filistin'deki yerleşimci sömürgecilik, adını "Amerika" olarak damgalamış daha eski bir yerleşimci sömürge işgaliyle hızla yetişmeye çalışıyor. Aynı yolda ilerliyor. "İsrailli" Andrew Jacksonlar, "düşmanca yerlilere" karşı yok etme savaşları başlatıyor. Filistin'de "cezai sefer" güdümlü füzelerle donatılmıştır. Geçmiş yüzyıllarda yerleşimciler isyancı yerlilere karşı toplu cezalandırmaları övdüler, şimdi ise "sivil kayıplarının trajik kaybı" için yas tuttuklarını söylüyorlar. 21. yüzyılda sömürgecilik cenaze elbisesi giyiyor. Liberal ABD Başkanı, soykırımı finanse ederken pişmanlık dolu Juneteenth konuşmaları yapıyor ve "geçmişin yanlışlarını iyileştirmek" için "kabile zirvelerine" katılıyor.

Burada ve orada, geçmişte ve şimdi, yerleşimci sömürgecilik aynı şeydir. Aynı meşrulaştırılmış katliamlardır. Aynı şok ve dehşet yaratma amaçlı öldürme gösterileridir. Aynı yerli direnişin şeytanlaştırılmasıdır. Aynı romantize edilen kurucu şiddet, "Batı genişlemesi", aynı anda halksız olan ve vahşilerle dolup taşan bir toprakta.

Siyonizm, yerleşimci sömürgeciliğe geç kalan Amerikanizmdir. Henüz kendi kovboylarını ve yok etme kampanyalarını kahramanlık hikayelerine dönüştüren country westernleri icat etmemiş olabilir. Henüz Jason Aldean tarzı linç baladlarını içeren bir küresel country müzik endüstrisiyle övünmüyor olabilir. Kuruluşunun şiddeti, politikacıların "yerli" saç derisi getirmek için ödüller sunan veya kaçak köleler ve kaçak "Kızılderililer" avlamak için ayyaş çıplak adamları öven kararlar yayınlayamayacağı bir zamana kadar devam etmiştir.

Bu aynı eski yerleşimci sömürgecilik, ama iki zaman arasında sıkışmış durumda. Evdeki linç güruhu toplumu, dünya sahnesinde temkinli olmalıdır. Hem açık etno-milliyetçi nefret hem de sivil kayıpların kaybından dolayı pişman olduklarını söyleme gereği. "İnsani koridorları açma" yanı sıra ABD muhafazakar politikacılarını çocuklara yönelik mühimmat imzalama ve yerleşimci heyecanlandırıcı fotoğraf çekimlerine davet etme. İleri tıbbi ve teknolojik yasaları ve ilerlemeleri öne çıkarma yanı sıra ırk ayaklanmalarını, insanları evlerinden çıkarma, yardım paketlerini tekmeleme ve yerli sektörü izleyen çatı parti sonrası kokteyllerinin arkasında yanmasını izleme.

Yine de Amerika, Büyük Abi. Bu, geri dönüş hakkını nasıl önleyeceğin konusunda öğretici bir örnek. Rafah'a zorunlu ölüm yürüyüşlerinden önce, bir yüzyıl önce, topraklarda ve Atlantik'i aşan köle gemilerinde Gözyaşı Yolları vardı. Batı Şeria'daki ve Filistin'in herhangi bir yerindeki yerleşimlerin inşasından bir yüzyıl önce, ABD güneyinde Siyah insanları çiftliklerinden temizlemek için polis ve yasalar birlikte çalışıyordu. Afrika Amerikalıların Tulsa, Oklahoma'daki cinayetleri, Elaine, Arkansas ve Springfield, Illinois'deki beyaz güruhun Siyah insanları katletmesi ve sürmesi ve bir yüzyıl önceki 1.000 diğer küçük kasaba, Filistinlilere karşı yerleşimci ırk ayaklanmalarında yeniden sahneleniyor.

Yerleşimci anti-Yerli ve anti-Siyah şiddetin anti-Filistin şiddetinde tekrarlanması (Siyah Filistinlileri görünmez kılmamak için), aynı gerekçeler ve vahşet ve doğuştan gelen suçluluk iddiaları, Amerikanizmin bir taklidi değil, onun bir ilerlemesi olduğunu ortaya koyuyor. Siyonizm, yerleşimci sömürgeciliğe geç kalan ve üstünlüğü ve ırkçı şiddeti daha verimli hale getirmiş Amerikanizmdir. Linç güruhu, 1890'lar Tennessee'sinde ve çağdaş Kudüs'te aynı derecede sert vuruyor, ancak Amerika, yerleşimci mağduriyetini (ya da "beyaz işçi sınıfı hoşnutsuzluğunu") İsrail'in cinayet hizmetinde empatiyi mobilize etmesi kadar iyi satmamıştır.

Yerleşimci her yerde Amerika'yı hayal eder. Katliamları teşvik eden şahin sağ, şiddetin "kurucu" işinin bitmesini sabırla bekleyen şahin sol, yerleşimci terimlerle uzlaşma hakkında konuşmaya ve yerleşimci sömürgeciliğin bir mezbahadan başka bir şeye dönüşebileceğini vaat etmeye hazır. Ve yerleşimcinin olduğu her yerde Amerika da olacak – sol veya sağ, Biden veya Trump – hayali silahlandırmak için fonlar ve silahlarla. Bu, belki de yeni post-ırkçı, yerleşimci beyaz üstünlükçü uluslararasıdan beklenebilecek tek şeydir. Bu nedenle, Batı'nın bir gün sömürge şiddetinden vazgeçeceğini hayal etmeyi bırakmamız önemlidir. Sömürge şiddeti, "Batı"nın ne olduğudur. Bunun yerine post-Batı bir geleceğe çalışmak daha akıllıcadır. Batı'nın Nazi rönesansına karşı yükselen küresel anti-sömürgeci karşıtlığın gösterdiği gibi, ABD ve diğer tüm beyaz üstünlükçü "uluslar" yerleşimci hayal gücünün bir kurgusudur. Ancak toprak, herhangi bir efendinin çağrısına uyan bir köpek değildir – hala adımızı söyler. Tarih, kolonize dünyanın eşit ve zıt bir tepkisini henüz görmemiştir. Biz, yok edilemeyenler. Katledilemeyenler. Hayal etmeyenler. Düşmanlar.