İsrail'in alçak paylaşımına Türkiye'den cevap

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan alçak paylaşıma çok sert tepki gösterdi.

'HESABINI VERECEKLER!'

İsrail'in suçlarını yalan ve iftira ile gizlemeye çalıştığının vurgulandığı açıklamada, "İktidarda kalmak amacıyla kırk bine yakın Filistinliyi öldüren ve bölgesel savaş başlatmak isteyen Netanyahu hükümetinin üyeleri suçlarının hesabını verecekler" ifadeleri kullanıldı.

İSRAİLLİ BAKANDAN ALÇAK PAYLAŞIM

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türkiye ile ilgili skandal paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Katz, "İsraillilerin öldürülmesi için, Hamas'ın terör hücrelerine silah ve para yardımında bulunuyor. İsrail İç Güvenlik Servisi Shin Bet, Zeit Üniversitesi öğrencisi olan Hamas terör hücresi elemanlarını ele geçirdi. Söz konusu hücre Hamas'ın Türkiye'deki karargahı tarafından komuta ediliyordu. Yakalanan teröristler edindikleri askeri eğitim, silah ve binlerce dolarla İsrail'de terör saldırısı yapmayı tasarlıyorlardı.

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Erdoğan, radikal ve antisemit bir ideoloji uğruna Türkiye'yi terörü destekleyen bir ülke haline getirip İran'ın başını çektiği şer eksenine yaklaştırıyor." dedi.

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