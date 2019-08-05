İsrail'i sallayan iddia! Orada çalışan 30 asker kanser oldu İsrail'de Demir Kubbe hava savunma sisteminde çalışan 30 askerin kansere yakalandığı iddia edildi.

İsrail Kanal 13 Televizyonu'nda çalışan gazeteci Adam Shafer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, çoğu Demir Kubbe sisteminde çalışan 30 askerin kansere yakalandığını ifade etti. Shafer, İsrailli askerlerin, hava savunma sisteminde çalışmalarıyla hastalığa yakalanmaları arasında bir ilişki olup olmadığının incelenmesini istediğini aktardı. İsrail ordusundan ve televizyon kanalından konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Demir Kubbe füze savunma sistemi, kısa menzilli füzelere karşı kullanılıyor.

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