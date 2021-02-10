  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail'i korku sardı! İki yıl içerisinde üretecekler
Dünya

İsrail'i korku sardı! İki yıl içerisinde üretecekler

İsrail Ordusu tarafından yayınlanan raporda, İran'ın nükleer silah üretme çalışmalarına başladığını ve iki yıl içerisinde silahları görücüye çıkaracağı bilgisine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 14:17:00 -
İsrail'i korku sardı! İki yıl içerisinde üretecekler

İsrail ordusu, İran'ın 2 yıl içinde nükleer silaha sahip olabileceğini öne sürdü. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 1 Şubat'ta NBC'ye verdiği mülakatta, İran'ın nükleer programı üzerine 2015'te imzalanan anlaşma kapsamındaki kısıtlamaları kaldırmaya devam etmesi durumunda, haftalar içinde nükleer silah için gerekli uranyumu elde edebileceği iddiasında bulunmuştu.

İsrail Ordusu İstihbarat Dairesi, Tel Aviv'in karşı karşıya kalabileceği tehditlere ilişkin yayımladığı yıllık raporunda, İran'ın nükleer çalışmalarına yer verdi.

Raporda, İran'ın nükleer silah üretmek için uranyumu gerekli seviyelerde zenginleştirmediği ancak bunu yapmaya karar vermesi halinde bu hedefe 24 ay içinde ulaşabileceği ifade edildi.

Raporda ayrıca, Tahran yönetiminin nükleer silaha ulaşmak için uranyumu gerekli seviyede zenginleştirmeye gidip gitmeme konusunda henüz karar vermediği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 1 Şubat'ta NBC'ye verdiği mülakatta, İran'ın nükleer programı üzerine 2015'te imzalanan anlaşma kapsamındaki kısıtlamaları kaldırmaya devam etmesi durumunda, haftalar içinde nükleer silah için gerekli uranyumu elde edebileceği iddiasında bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
LGBT'li sapkınları iş başvurusuna çağırdı
Gündem

LGBT'li sapkınları iş başvurusuna çağırdı

Eski FED Ekonomisti ve Dünya Gazetesi yazarı Ekin Şahinöz sosyal medyadan LGBT'li sapkınlara iş teklif etti.
ABD, Boğaziçi'ne el koyabilir mi? AK Parti'den tokat gibi açıklama
Gündem

ABD, Boğaziçi'ne el koyabilir mi? AK Parti'den tokat gibi açıklama

AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD, Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir" şeklindeki k..
Komşu ülkeden akılalmaz S-400 iddiası!
Dünya

Komşu ülkeden akılalmaz S-400 iddiası! "Türkiye kopyaladı"

Yunan Vima gazetesi, Türkiye'nin S-400 Hava Savunma Sistemi'ni kopyaladığını ileri sürdü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay