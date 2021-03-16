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Dünya İsrail’i korku sardı! 'Füzelerle vurulabiliriz'
Dünya

İsrail’i korku sardı! 'Füzelerle vurulabiliriz'

İsrail'in son dönemde sürekli olarak karasularına girdiği Lübnan'da sessizlik devam ediyor. Tel-Aviv yönetimi, Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'e günde 2 bin roket ve füze saldırısı düzenleyebileceğini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 10:44:00 -
İsrail’i korku sardı! 'Füzelerle vurulabiliriz'

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) İç Cephe Komutanlığından Pazartesi günü yapılan açıklamada, olası bir savaş halinde Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'e günde 2 bin roket ve füze saldırısı düzenleme kapasitesi olduğunu iddia edildi.

Star'ın haberine göre, IDF, olası bir savaş durumunda, Lübnan'daki Hizbullah hareketinin İsrail'e geniş çaplı bir füze saldırısı gerçekleştirebileceğini iddia etti.

Kudüs'teki B'Sheva Konferansı'nda konuşan İç Cephe Komutanı Tümgeneral Uri Gordin, İsrail'in Lübnan Hizbullah'ıyla olası bir savaşı sırasında, günde 2.000 roket ve füze saldırısı yaşayacağını söyledi.

Üst düzey IDF yetkilisi, böyle bir saldırının İsrail'in askeri ve sivil savunma yeteneklerine meydan okuyacağını belirtti.

Gordin, "Farklı cephelerdeki düşmanlarımızın, gerektiğinde daha önce hiç görülmemiş güçteki bir orduyu harekete geçireceğimizi bilmeleri gerekiyor. Bizi savaş alanında yenemeyeceklerini biliyorlar, bu yüzden savaşı ikinci bir cepheye, evlerimize ve şehirlerimize taşımaya çalışıyorlar.' dedi.

İsrail kaynakları, Hizbullah'ın yaklaşık 150.000 roket ve füzeden oluşan bir cephaneye sahip olduğunu ve bunlardan bazılarının İsrail'in herhangi bir noktasını vurabileceğine inanıyor. inandığı bildiriliyor.

Bir Şii milis grubu ve siyasi parti olan Hizbullah , İsrail'de terör örgütü olarak tanımlandı.

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