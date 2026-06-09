İsrail'i kızdıracak büyük itiraf! 'ABD, İran'dan İsrail'e ateşlenen füzeleri engellemedi'
CNN, ABD ordusunun gece saatlerinde İran’dan İsrail’e doğru fırlatılan füzelerin engellenmesine yardım etmediğini öne sürdü. Haberde, ABD ordusunun İran’dan dalgalar halinde gönderilen füzeleri önlediğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığına dair değerlendirmelere yer verildi.
CNN, ABD ordusunun gece saatlerinde İran’dan İsrail’e doğru fırlatılan füzelerin engellenmesine yardım etmediğini öne sürdü. Haberde, ABD ordusunun İran’dan dalgalar halinde gönderilen füzeleri önlediğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığına dair değerlendirmelere yer verildi.
Kanala konuşan ABD'li bir yetkili, iddianın doğru olmadığını, ordunun 'gece İran'dan fırlatılan hiçbir füzeyi engellemediğini' savundu.
İsmi açıklanmayan yetkili, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Amiral Brad Cooper ile İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in telefon görüşmesi yaptığına ilişkin iddiayı ise yalanlamayarak, ikilinin 2 kez görüştüğünü öne sürdü.
Terörist İsrail, ateşkese rağmen hava saldırısı düzenlemişti
İsrail basınındaki haberlerde, İsrail ordusunun, ABD'nin İran'dan gelen füzelerinin önlenmesine yardımcı olduğuna ilişkin açıklamaları yer almıştı.
İsrail ordusu, dün, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş; İranlı yetkililer, İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceklerini açıklamıştı.
İran'dan gece saatlerinde 3 dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.
İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırılara füzelerle yanıt vermişti.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuştu.
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