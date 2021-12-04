İsrail'i, İsrail'den fazla savunan elçi

ABD'nin bu sene Biden yönetimince atanan Birleşmiş Milletler (BM) büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, aşırı derecede İsrail yanlısı açıklamalar yaptığı için eleştiriliyor.

Thomas-Greenfield'in BM toplantılarında eleştirilere karşı İsrail'i sert biçimde savunmada Trump döneminde ABD'nin BM büyükelçisi olan Nikki Haley'i de geçtiğinden şikayet ediliyor.

"İsrail güvenlik tehdidi altında"

Bu hafta BM Güvenlik Konseyi'ne verdiği brifing sırasında Linda Thomas-Greenfield, İsrail'in güvenlik tehdidi altında olduğunu vurgulayan konuşmasıyla çok tepki çekti.

Thomas-Greenfield, nükleer güce sahip olan İsrail'in "silahsız Filistinliler tarafından güvenlik tehdidi altına sokulduğunu" öne sürdüğünden "başka bir dünyadaki" İsrail ve Filistinliler hakkında konuşmakla suçlandı.

Thomas-Greenfield ayrıca İsrail ve Filistin hakkındaki bu konuşması esnasında Batı Şeria'da toprak gaspı yoluyla artmaya devam eden Yahudi yerleşimlerinin hakkında da konuşması tekliflerini reddetti.

"İsrail haksız derecede eleştiriliyor"

Ayrıca Thomas-Greenfield, BM'nin "haksız derecede" İsrail'i eleştirmeye fazla odaklandığını bildirdi.

ABD'nin BM büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield'in İsrail yanlısı söylemlerinin İsrail'in kendi BM büyükelçisinin söylemlerini dahi geçtiği ifade ediliyor.