0553 313 94 23

İsrail'e şok! F-16 satışına ABD engel oldu

ABD yönetimi, terör devleti İsrail'in ABD yapımı F-16 uçaklarını Hırvatistan'a satışına onay vermedi.

07 Aralık 2018 Cuma 22:53
İsrail'e şok! F-16 satışına ABD engel oldu

ABD merkezli haber kanalı Channel 10 News'e konuşan İsrailli bir yetkili, ABD yönetiminin terör devleti İsrail'in ABD yapımı F-16 uçaklarını Hırvatistan'a satışına onay vermediğini söyledi.

Yapılan açıklamada İsrail'in F-16 uçaklarını Hırvatistan'a satma girişiminin Trump yönetimini oldukça kızdırdığı belirtildi.

Ocak ayında anlaşmışlardı

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu geçtiğimiz ocak ayında 12 adet F-16 satışı konusunda anlaşmış ve satış kamuoyuna mart ayında duyurulmuştu.

İsrail ile Hırvatistan arasında mutabakata varılan 486 milyon dolarlık F-16 satışına silah ve eğitimler de dahildi.

Geçen ekim ayında da Hırvatistan Savunma Bakanı Damir Krsticevic ve ABD Büyükelçisi Robert Kohorst gözetiminde, 53 milyon dolarlık ABD yapımı Sikorsky S-70 tipi iki helikopter Hırvatistan'daki Pleso bölgesinde yer alan üsse bağış kapsamında teslim edilmişti.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 22:53
  1. İsrail
  2. Hırvatistan
  3. Netanyahu
  4. F-16 uçakları
  5. F-16

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Hainleri asla affetmeyeceğiz
    1. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Hainleri..
    2. Basketbolda maçın ardından
    3. Trump adayını açıkladı!
    4. Ürdün hükümeti protesto hakkına saygı..
    5. MHP'den 'ittifak' açıklaması
    6. ABD'den Rusya'ya 'kimyasal saldırı'..
    7. Borcu olanlara müjde! Bir hak daha..
    8. Milas-Bodrum Havalimanı'ndaki..
    9. "Fed'in kademeli artırımları kısa..
    10. Ersun Yanal'a Cocu engeli! Anlaşma..
    11. Eski bakan Tillerson Trump'ı anlattı
    12. Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden..
    13. Mars'ın sesi ilk kez duyuldu!
    14. Çin, Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı..
    15. Paralimpik milli sporculara coşkulu..
    16. İYİ Parti'de kriz büyüyor! Olağanüstü..
    17. Şenol Güneş'ten maç sonu açıklamalar:..
    18. Sergen Yalçın: Mutlu değiliz
    19. Ayrı yaşadığı eşini öldürdü, kendini..
    20. Mars'ın sesi ilk kez duyuldu
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Türbanlı anneler ve seküler kızları
    Türbanlı anneler ve seküler kızları

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    "İnfaz listesinde 7 kişi var! Biri Cemal'di, diğeri benim. Kalan 5 kişiyse..."
    "İnfaz listesinde 7 kişi var! Biri Cemal'di, diğeri benim. Kalan 5 kişiyse..."
    Böyle bakanlık aileyi çökertir
    Böyle bakanlık aileyi çökertir