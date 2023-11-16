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Gündem İsrail'e karşı yaptırım çağrısında bulundular: AB liderleri insanlıklarını ne zaman kaybetti?
Gündem

İsrail'e karşı yaptırım çağrısında bulundular: AB liderleri insanlıklarını ne zaman kaybetti?

Yeniakit Publisher
2023-11-16 08:04:00 -
İsrail'e karşı yaptırım çağrısında bulundular: AB liderleri insanlıklarını ne zaman kaybetti?

İrlanda Parlamentosu, İsrail Büyükelçisinin sınır dışı edilmesi önergesini reddetti. Sosyal Demokratların lideri Holly Cairns, önergeyi sunarken yaptığı açıklamada, "AB liderleri insanlıklarını ne zaman kaybetti?" diye sordu.

İrlanda Parlamentosunun alt kanadı Dail'de, İsrail'in Dublin Büyükelçisi Dana Erlich'in sınır dışı edilmesi önergesi reddedildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, İsrailli Büyükelçinin sınır dışı edilmesini talep eden önergeye ilişkin oylama, binden fazla protestocunun İrlanda Parlamentosu (Oireachtas) önünde gösteri düzenlediği esnada gerçekleşti.

Sosyal Demokratlar tarafından sunulan önergede, İsrailli Büyükelçi Erlich'in diplomatik yetkilerinin iptal edilmesi dahil İsrail'e karşı bir dizi ekonomik ve diplomatik yaptırım çağrısında bulunuldu.

- "AB LİDERLERİ İNSANLIKLARINI NE ZAMAN KAYBETTİ?"

Sosyal Demokratların lideri Holly Cairns, önergeyi sunarken yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
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"AB liderleri insanlıklarını ne zaman kaybetti? AB'nin şu anki pozisyonu, bombardımana birkaç saat ara verilmesini istediğimiz ve ardından etnik temizliğin devam edebileceği yönünde. Bu açıklamayı reddediyorum. Bunu yazanlar korkaktır ve pozisyonları savunulamaz."

- HÜKÜMETİN KARŞI ÖNERGESİ KABUL EDİLDİ

Buna karşın, İrlanda Adalet Bakanlığında Devlet Bakanı James Browne, yaptırım çağrılarını ortadan kaldıran hükümetin sunduğu karşı değişiklik önergesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Browne, İrlanda'nın İsrail'le diplomatik ilişkilerin sürdürülmesinin "hayati önem taşıdığını" savunarak, İsrailli Büyükelçi'nin sınır dışı edilmesi halinde ülkesinin uluslararası kamuoyunun sınırlarına itileceği uyarısında bulundu.

Cairns, Bakan Browne'ye cevaben, Gazze'deki katliamlar karşısında İrlanda halkının tiksinti duyduğunu söyledi.

Hükümetin değişiklik önergesi, 55'e karşı 85 oyla kabul edildi.

Ayrıca, İrlanda'nın İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) sevk etmesi talebinde bulunan başka bir önerge de 58'e karşı 77 oyla reddedildi.

Başkent Dublin'deki parlamento binasının önünde protesto gösterisi düzenleyen yüzlerce kişi, İsrailli Büyükelçi'nin İrlanda'dan sınır dışı edilmesini istedi, Filistin bayrakları ile ateşkes çağrısında bulundu.

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Yorumlar

Güya İsrail’i kınıyorlar

Yoksa İsrail soykırımına devam etsin diye ona zaman mı kazandırmaya çalışıyorlar? Batının ikiyüzlülüğünü görelim Artık. Onlar hiçbir zaman medeni olmadılar. İngilizin hep köpekliğini tercih ettiler bu siyonistler içinde geçerli onlara yaranmaya çalışan kuklalar içinde. Büyük resmi görün…

avrupayı sevmem

sadece türkleri severim sebeb ilk okuduğumda fransız kitebını haclı savaslarında türkleri yemeleri anlatılır ilk okuduğumda filistinde 15 bin askerin gözlerini kör etikleri ilk okuduğumda doğuda ermeni mazalimini ilk okuduğumda sütcü imamı ilk okuduğumda kıbrısı ilk okuuğumda bosnayı
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