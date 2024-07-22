İsrail'e hesap soran Yemen'deki Husiler hedeflerini açıkladı!
Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında soykırım yapmaya devam eden İsrail'e Yemen'deki Husiler ümmet adına hesap soruyor.
Birkaç gündür Tel Aviv'e fırlattıkları füzelerle küffara meydan okuyan Husiler, siyonistlerin verdikleri karşılıktan sonra da geri adım atmadı.
Yemen Husi Ensarullah Hareketi'nden bugün sert bir açıklama daha geldi.
"İsrailliler, saldırılarımızı beklesin. Her türlü sonuca katlanmaya hazırız ve güçlüyüz." denilen açıklamada, Husilerin hedefi şöyle özetlendi:
"Gerilimin tırmanmasından korkmuyoruz ve haklı bir amaç için hareket ediyoruz. Öncelikli amacımız mazlum Filistin halkını savunmak."