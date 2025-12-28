İsrail’e Gönderilen 4 Milyon Mermi Kayıp!

ABD Savunma Bakanlığı’ndan sızan denetim raporu, Tel Aviv hattındaki kirli silah trafiğini deşifre etti. Gazze katliamında kullanılan 13,4 milyar dolarlık silahın takibi yapılamazken, 4 milyon mühimmatın akıbeti meçhul!

13,4 Milyar Dolarlık Silahın İzi Silindi

Rapordaki verilere göre, İsrail’e gönderilen savunma ürünlerinin takip edilme oranı yüzde 69’dan yüzde 44’e çakıldı. Yani ABD, katil İsrail ordusuna verdiği silahların yarısından fazlasının nerede ve nasıl kullanıldığını bilmiyor veya bilmek istemiyor. Gazze'deki soykırımda kullanılan tonlarca bombanın ve mühimmatın büyük bir kısmının "kayıt dışı" kalarak denetimden kaçırıldığı belgelendi.

"Dört Milyon Mühimmat Nerede?"

Ekim 2023 ile Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşen 42 ayrı askeri sevkiyatın izi tamamen kayboldu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), bu sevkiyatlar içinde yer alan dört milyondan fazla mühimmatın nerede olduğunu açıklayamıyor. Raporda, bu mühimmatların İsrail’in Gazze ve çevre bölgelerdeki saldırılarında kullanıldığı doğrulansa da, resmi kayıtlarda büyük bir kara delik oluştuğu belirtiliyor.

"Hassas Silahlar Düşmanların Eline Geçebilir"

Pentagon'un raporundaki en korkutucu uyarı ise denetimsizliğin yaratacağı güvenlik zafiyeti üzerine oldu. Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Etkili bir denetim sağlanmaması halinde, gelişmiş ABD silah teknolojileri düşman aktörlerin eline geçebilir. Bu durum, ABD’nin sahadaki teknolojik üstünlüğünü ve güvenliğini doğrudan tehlikeye atar."

Personel Yetersizliği Bahanesiyle Soykırıma Destek

Pentagon Genel Müfettişi, bu devasa denetim zafiyetini "personel yetersizliği" ve "operasyonel koşullar" gibi cılız bahanelerle açıklamaya çalıştı. Benzer bir kaosun daha önce Irak işgali sırasında da yaşandığı hatırlatılırken, ABD ordusunun 2026 yılına kadar ancak "uzaktan denetim" yöntemine geçebileceği itiraf edildi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan Bu Yana Kesilmeyen Kan Parası

Kayıtlara göre ABD, kurulduğu günden bu yana İsrail’e 200 milyar doların üzerinde askeri ve ekonomik yardım sağladı. Son sızan rapor, bu devasa yardımın sadece bir "destek" değil, denetimsiz bir "imha gücü" transferine dönüştüğünü tescilledi.

ABD, "demokrasi" maskesi altında İsrail'e gönderdiği 4 milyon merminin hesabını veremezken, bu mühimmatların her biri masum Filistinli çocukların kanını dökmeye devam ediyor.