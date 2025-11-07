İsrail'e giden askeri sevkiyata baskın! Hepsine el konuldu

Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon bölgesi hükümetinin sözcüsü Stephanie Wyard, geçen hafta İsviçre'den gelen bir sevkiyatla ilgili kargolar üzerinde yapılan incelemede, içeriğin askeri nitelik taşıdığının tespit edildiğini, söz konusu malzemenin İsviçre’den çıkışı için ihracat lisansına tabi olduğu, bu lisansın bulunmadığı ve Valonya üzerinden transit geçiş için de özel izin alınması gerektiğini açıkladı.

Bu nedenle, Valon Başbakanı Adrien Dolimont’un, Valon bölgesinin bu olayda "zarar gören taraf" (personne lésée) olarak beyan edilmesine karar verdiği ve malzemelere el konulduğu öğrenildi.

Valon hükümetinin gümrük idaresine "İsrail yönüne benzer nitelikteki sevkiyatların da özel takibe alınması" talimatını verdiği kaydedildi.

Belçika'daki Valonya hükümeti 28 Mayıs 2024'te, havalimanları üzerinden İsrail'e silah aktarılmasını yasaklama kararı almıştı.