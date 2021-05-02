  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hindistan varyantı bir ülkeye daha sıçradı
Çalhanoğlu attı Milan zafer kazandı
Adana'da hareketli gece
İstanbul'da tekne alabora oldu! 1 kişi kayıp
Dünya İsrail'e çoban hırsızlığı suçlaması
Dünya

İsrail'e çoban hırsızlığı suçlaması

Lübnan'da bulunan Şeba çiftliklerindeki çobanlardan birinin İsrail askerleri tarafından kaçırılmaya çalışıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 06:15:00 -
İsrail'e çoban hırsızlığı suçlaması

Lübnan, İsrail'i güneydeki Şeba çiftliklerinde yaşayan çobanlardan birini kaçırma girişiminde bulunmakla suçladı. Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, "İsrail düşmanına bağlı devriyeler Şeba beldesi çıkışında yaklaşık 20 metre mesafede sınır çizgisini geçerek, bir çobanı kaçırmaya çalışmış ancak bunda başarılı olamamıştır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, ordunun Lübnan'ın güneyindeki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ile sızma konusunu takip ettiği kaydedildi. Lübnan ile İsrail arasında 2006'da yaşanan savaşın ardından, BM Güvenlik Konseyi, 1701 sayılı kararla, Hizbullah ve İsrail arasındaki savaş operasyonlarının tümünün durdurulması çağrısı yapmış ve buna göre UNIFIL kuvvetleri ülkenin güneyinde konuşlanmıştı. Yine BM Güvenlik Konseyi'nin 1978'de aldığı bir başka kararla da İsrail'in, Şeba çiftlikleri ve Şuba köyü tepelerindeki işgal ettiği yerlerden çıkması istenmiş ancak İsrail bu kararı bugüne dek uygulamamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden maskesini bulamayınca paniğe kapıldı
Dünya

Biden maskesini bulamayınca paniğe kapıldı

ABD Başkanı Joe Biden, Georgia'da yaptığı bir konuşmanın ardından maskesini bulamayınca paniğe kapılarak 30 saniye boyunca maskesini aradı...
Türk SİHA'larını Google'da en çok aratan ülke belli oldu! Şaşırmayacaksınız
Teknoloji

Türk SİHA'larını Google'da en çok aratan ülke belli oldu! Şaşırmayacaksınız

Son dönemde başarıları ile dünyanın en çok konuşulanları arasına giren Bayraktar TB2 SİHA'larını Google'da en çok aratan ülke belli oldu. Ba..
İkinci el araba fiyatları düşer mi? Araç sahibi olmak isteyenleri düşündürecek açıklama!
Gündem

İkinci el araba fiyatları düşer mi? Araç sahibi olmak isteyenleri düşündürecek açıklama!

İkinci el araba fiyatları düşecek mi diye merak eden vatandaşları üzecek bir açıklama geldi. Sektörün önde gelen isimleri, özellikle Ramazan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay