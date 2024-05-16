İsrail'e ait mühimmat patladı! 1 işgalci asker öldü
Gazze ve Refah'ta sivil katliamı yapan katil İsrail ordusunda mühimmat patlaması sonucu 1 işgalci asker öldü.
Ordudan yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Ran Yavetz isimli bir subayın Gazze sınırında "operasyon kazasında" öldüğü belirtildi.
Olayda bir askerin de hafif yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Mühimmat patlaması sonucu öldü
İsrail basını ise söz konusu askerin Gazze sınırındaki askeri bir alanda "İsrail'e ait mühimmatın patlaması sonucu" yaralandığını ve olayın soruşturulduğunu yazdı.
Öte yandan İsrail ordusunda daha önce de İsrail askerleri 'yanlışlıkla' birbirlerini öldürmüştü.
Bu olayın ardından 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askeri sayısı 627'ye yükseldi.
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