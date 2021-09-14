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Dünya İsrail’den Yunanistan'a giden uçak düştü
Dünya

İsrail’den Yunanistan'a giden uçak düştü

İsrail’den Yunanistan'a giden küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 00:51:00 -
İsrail’den Yunanistan'a giden uçak düştü

İsrail’den Yunanistan'a giden bir küçük uçak Sisam (Samos) Adası yakınlarında düştü. İsrail medyasında yer alan haberlerde, İsrail'in Hayfa kentinden Yunanistan'ın Sisam adasına giden uçağın inişe az bir mesafe kala adanın yakınlarında bir noktaya düştüğü belirtildi. Kazada 1’i kadın olmak üzere 2 İsraillinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Uçağın düşme nedeni henüz bilinmiyor.

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