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60 yıldır tekrarlıyor: 2 saatte bir ortay çıkıp kayboluyor!

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60 yıldır tekrarlıyor: 2 saatte bir ortay çıkıp kayboluyor!

Aksaray’ın Ulukışla köyünde yeraltından çıkan su gayzeri görenleri hayret ettiriyor. 1960'lı yıllarda petrol aramaları sırasında bulunan su kaynağı 2 saatte bir ortaya çıkıp kayboluyor.

#1
Foto - 60 yıldır tekrarlıyor: 2 saatte bir ortay çıkıp kayboluyor!

Soğuk su gayzeri 1960’lı yıllarda Aksaray çevresinde yapılan petrol arama sondajlarında ortaya çıktı. Aradan geçen 60 yıla rağmen hala doğa faaliyetini sürdüren gayzer görenleri de hayrete düşürüyor.

#2
Foto - 60 yıldır tekrarlıyor: 2 saatte bir ortay çıkıp kayboluyor!

DÖNGÜ HER 2 SAATTE BİR TEKRARLANIYOR Ulukışla köyü çevresindeki Tuz Gölü havzasında oluşan gayzer, hem jeolojik hem de bilimsel bir görsele neden oluyor. Yeraltında biriken karbondioksit gazının belirli aralıklarla basınç oluşturması ve ardından kabarcıklar oluşturarak suyun yüzeye çıkmasıyla oluşan soğuk su gayzeri, birkaç saat sonra basıncın düşmesiyle yeraltına çekilerek kayboluyor. Bu jeolojik döngü yaklaşık her 2 saate bir iniş ve çıkışlarıyla devam ediyor. Tuz gölü havzasında olması nedeniyle yoğun tuz karışımlı olan su içme veya tarımsal sulama gibi alanlarda kullanılamıyor. Doğa harikası jeolojik bir şölen oluşturan gayzer, vatandaşlar ve doğaseverlerin ilgi odağı oluyor.

#3
Foto - 60 yıldır tekrarlıyor: 2 saatte bir ortay çıkıp kayboluyor!

2.8 METREYE KADAR YÜKSELDİĞİ GÖRÜLDÜ

#4
Foto - 60 yıldır tekrarlıyor: 2 saatte bir ortay çıkıp kayboluyor!

Yaşanan gelişmeleri anlatan Jeoloji Mühendisi Zeynel Ceylan, “Bu gayzer 1960’lı yıllarda petrol arama sondajları sırasında ortaya çıkmıştır. Bu gayzer, yeraltında sıkışan karbondioksit gazının birikmesiyle yüzeye çıkmaktadır. Yüzeye çıktıktan sonra boşalım yapan gayzer tekrardan her 2 saatte bir boşaltım yapmaktadır. 2.8 metreye kadar çıktığı ölçülmüştür. Bu soğuk su kaynağımız tarımsal sulama veya içme suyu açısından kullanışlı değildir. Yüksek tuz oranına sahiptir. Bence asıl değer ve bilimsel bir miras olması. Çünkü burası bize yeraltında gerçekleşen hidrojeolojik süreçleri açık hava laboratuvarı gibi gün yüzüne çıkarmaktadır. Bir jeoloji mühendisi olarak baktığımda burada sadece yerden çıkan suyu görmüyoruz. Yeraltı suyunu, su etkileşimini, karbondioksitin davranışını, basınç değişimlerini, yüzeyde meydana gelen jeomorfolojik oluşumları aynı noktada gözlemleyebiliyoruz.” dedi. Ailesiyle birlikte gayzeri görmeye gelen Gürsel Mun ise “Bu su, Aksaray’ın Ulukışla köyünde kayalıklardan çıktığı tahmin edilen bir su. Rivayetlere göre de şifalı su olduğu, yaraları geçirdiği söyleniyor.” diye konuştu.

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