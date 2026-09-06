60 yıldır tekrarlıyor: 2 saatte bir ortay çıkıp kayboluyor!

Yaşanan gelişmeleri anlatan Jeoloji Mühendisi Zeynel Ceylan, “Bu gayzer 1960’lı yıllarda petrol arama sondajları sırasında ortaya çıkmıştır. Bu gayzer, yeraltında sıkışan karbondioksit gazının birikmesiyle yüzeye çıkmaktadır. Yüzeye çıktıktan sonra boşalım yapan gayzer tekrardan her 2 saatte bir boşaltım yapmaktadır. 2.8 metreye kadar çıktığı ölçülmüştür. Bu soğuk su kaynağımız tarımsal sulama veya içme suyu açısından kullanışlı değildir. Yüksek tuz oranına sahiptir. Bence asıl değer ve bilimsel bir miras olması. Çünkü burası bize yeraltında gerçekleşen hidrojeolojik süreçleri açık hava laboratuvarı gibi gün yüzüne çıkarmaktadır. Bir jeoloji mühendisi olarak baktığımda burada sadece yerden çıkan suyu görmüyoruz. Yeraltı suyunu, su etkileşimini, karbondioksitin davranışını, basınç değişimlerini, yüzeyde meydana gelen jeomorfolojik oluşumları aynı noktada gözlemleyebiliyoruz.” dedi. Ailesiyle birlikte gayzeri görmeye gelen Gürsel Mun ise “Bu su, Aksaray’ın Ulukışla köyünde kayalıklardan çıktığı tahmin edilen bir su. Rivayetlere göre de şifalı su olduğu, yaraları geçirdiği söyleniyor.” diye konuştu.