İsrail’den Türklere Kudüs yasağı

Resul Ekrem Şahan Ankara

Filistinlilere hayatı zindan eden terörist İsrail’in Filistin davasına verdiği destekten dolayı Türk insanına karşı yeni yaptırım kararları aldı.

Siyonistlerin, Türk vatandaşlarının Kudüs’ü yılda birden fazla ziyaret etmelerini yasaklaması yönündeki kararına Sivil Toplum Kuruluşlarından (STK) tepki yağıyor.

Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği Başkanı Adem Yenihayat, “Bu kararın altında özellikle belki son 3 yıldır Türklerin daha yoğun bir şekilde Mescid-i Aksa’yı ziyarette bulunması, oradaki bir takım kurum ve derneklere yardım etmesi, desteklemesi son derece İsrail’i rahatsız ediyor” görüşünü aktardı.

Türk bayrağından rahatsızlar

Türk bayrağının açılmasından rahatsız olduklarını değerlendiren Adem Yenihayat, “İsrail, Türklerin girişini sınırlandırmak adına kendilerine göre bir takım önlemler alıyorlar. Son 3-4 aydır uyguladıkları bir şey, turizm firmalarına diyorlar ki; Türkiye’den gelen her grup için 15 bin dolar teminat yatıracaksınız. Orada da herhangi bir olumsuzluk yaşanırsa ve biri Türk bayrağı açarsa sizin 15 bin dolarınızı bloke edeceğiz. Bu tür ağır şartları getirerek Türkiye’den hem gelen ziyaretçi sayısını azaltıyorlar, hem de firmaların grupları götürme cesaretini yavaş yavaş kırıyorlar. Türklerin Mescid-i Aksa’da bulunması İsrail’i son derece rahatsız ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bu kararı asla kabul etmiyoruz!

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz de, İsrail’in, Türk vatandaşları için Kudüs’ü yılda birden fazla ziyaret etmelerini yasaklaması yönündeki tutumunu asla doğru bulmadıklarını belirterek, “İsrail’in bu kararı da Türkiye tarafından asla ve asla kabul edilebilir tarafı yok. Türklerin senede bir defadan fazla gelmesinden rahatsız olan İsrail, acaba 82 milyon Türkiye’nin hep birlikte geldiğinde nasıl bir önlem alabilecek?“ dedi.