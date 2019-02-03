0553 313 94 23

İsrail’den Türklere Kudüs yasağı

Siyonistlerin, Türk vatandaşlarının Kudüs’ü yılda birden fazla ziyaret etmelerini yasaklaması kararına Sivil Toplum Kuruluşlarından (STK) tepki yağıyor.

03 Şubat 2019 Pazar 11:10
İsrail’den Türklere Kudüs yasağı

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Filistinlilere hayatı zindan eden terörist İsrail’in Filistin davasına verdiği destekten dolayı Türk insanına karşı yeni yaptırım kararları aldı.

Siyonistlerin, Türk vatandaşlarının Kudüs’ü yılda birden fazla ziyaret etmelerini yasaklaması yönündeki kararına Sivil Toplum Kuruluşlarından (STK) tepki yağıyor.

Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği Başkanı Adem Yenihayat, “Bu kararın altında özellikle belki son 3 yıldır Türklerin daha yoğun bir şekilde Mescid-i Aksa’yı ziyarette bulunması, oradaki bir takım kurum ve derneklere yardım etmesi, desteklemesi son derece İsrail’i rahatsız ediyor” görüşünü aktardı.

Türk bayrağından rahatsızlar

Türk bayrağının açılmasından rahatsız olduklarını değerlendiren Adem Yenihayat, “İsrail, Türklerin girişini sınırlandırmak adına kendilerine göre bir takım önlemler alıyorlar. Son 3-4 aydır uyguladıkları bir şey, turizm firmalarına diyorlar ki; Türkiye’den gelen her grup için 15 bin dolar teminat yatıracaksınız. Orada da herhangi bir olumsuzluk yaşanırsa ve biri Türk bayrağı açarsa sizin 15 bin dolarınızı bloke edeceğiz. Bu tür ağır şartları getirerek Türkiye’den hem gelen ziyaretçi sayısını azaltıyorlar, hem de firmaların grupları götürme cesaretini yavaş yavaş kırıyorlar. Türklerin Mescid-i Aksa’da bulunması İsrail’i son derece rahatsız ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bu kararı asla kabul etmiyoruz!

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz de, İsrail’in, Türk vatandaşları için Kudüs’ü yılda birden fazla ziyaret etmelerini yasaklaması yönündeki tutumunu asla doğru bulmadıklarını belirterek, “İsrail’in bu kararı da Türkiye tarafından asla ve asla kabul edilebilir tarafı yok. Türklerin senede bir defadan fazla gelmesinden rahatsız olan İsrail, acaba 82 milyon Türkiye’nin hep birlikte geldiğinde nasıl bir önlem alabilecek?“ dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 11:10
  1. Ankara
  2. Filistinliler
  3. İsrail
  4. Filistin davası
  5. Kudüs
  6. Siyonistler
  7. Sivil Toplum Kuruluşları (STK)
  8. Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği Başkanı Adem Yenihayat
  9. Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği
  10. Mescid-i Aksa
  11. Türk bayrağı
  12. Adem Yenihayat
  13. Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz
  14. Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Guti'den 'Ne kadar da güzelsin Türkiye' paylaşımı
    1. Guti'den 'Ne kadar da güzelsin..
    2. İngiliz polisinden "ayaklanma" planı:..
    3. HDP halkı sokağa dökmeye çalışıyor
    4. Sürücü adaylarını en çok "düz vites"..
    5. Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı..
    6. Başoğlu'nun 7 yıl hapsi isteniyor
    7. Kahramanmaraş'ta korkutan yangın!
    8. Siyaset kulislerini sarsan iddia!..
    9. Sabancı Holding, dünyayı "kompozitle"..
    10. Bahçeli'den Kılıçdaroğlu’na tarihi ayar!
    11. "Yeni bir Türkiye hikayesiyle tekrar..
    12. Çağrıyı yapan hain deşifre oldu! Akın..
    13. Otomobilin derede kaybolduğu ihbarı
    14. Zeybekci'yi gören İzmirli: Kurtarın..
    15. Günde 4 saat sosyal medyada geçiriliyor
    16. Iğdır'da Gökkuşağı Tepeleri'ne doğa..
    17. 'Abdullah Gül'e suikast' iddiası..
    18. Köy ve beldeler nüfus artış hızında..
    19. Galatasaray'dan Terim ailesine 'geçmiş..
    20. Sürücü adaylarını en çok "düz vites"..
    Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
    Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
    O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
    O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
    Rusya'dan dünyayı tedirgin eden açıklama
    Rusya'dan dünyayı tedirgin eden açıklama
    Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor
    Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor
    Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti
    Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
    'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı
    'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı