  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail’den ‘Türkiye’ye seyahat uyarısı’ iddialarına yalanlama
Dünya

İsrail’den ‘Türkiye’ye seyahat uyarısı’ iddialarına yalanlama

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Konseyince Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönünde uyarı yapıldığı şeklinde basında yer alan haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 12:57:00 -
İsrail’den ‘Türkiye’ye seyahat uyarısı’ iddialarına yalanlama

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haitat, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Haitat, İsrail'de Arutz Sheva'nın İbranice internet sitesinde ve İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) Arapça internet sitesinde yer alan, "Ulusal Güvenlik Konseyinin Türkiye'ye yönelik yeni seyahat uyarısı yayımladığı ve İsrail vatandaşlarının ülkeyi terk etmesi gerektiği" şeklindeki iddiaları yalanladı. Türkiye'ye yönelik geçmişte yaptıkları seyahat uyarısının geçerliliğini koruduğunu aktaran Haitat, "bunun mevcut durumla ilişkili olmadığını" belirtti. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Eylül 2017'de Türkiye'ye yönelik "terör saldırıları endişesi" iddiasıyla seyahat uyarısı yayımlamış ve vatandaşlarından ülkeyi en kısa sürede terk etmesini istemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na sert tepki: Tek doğru oydu, iade-i ziyaret sakıt oldu
Siyaset

Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na sert tepki: Tek doğru oydu, iade-i ziyaret sakıt oldu

MKYK'da konuşan Başkan Erdoğan, SP lideri Temel Karamollaoğlu'nun kendisiyle yaptığı görüşme sonrası açıklamalarına tepki göstererek, “Temel..
'Öyle bir Türkiye ekonomisi yok' deyip duyurdu! Altın için bomba 2022 tahmini
Ekonomi

'Öyle bir Türkiye ekonomisi yok' deyip duyurdu! Altın için bomba 2022 tahmini

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan dalgalanmalar sonrası konuşan İslam Memiş, yüksek seviyelerden satılıp düşük seviyelerden altın alın..
Çatışma çıktı! 7 Azerbaycan askeri şehit oldu
Dünya

Çatışma çıktı! 7 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün Ermenistan'a yaşanan çatışmalarda 7 askerin şehit olduğunu 10 askerin de yaralandığını duyurdu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay