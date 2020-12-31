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Dünya İsrail'den Türkiye açıklaması: Bazı işaretler...
Dünya

İsrail'den Türkiye açıklaması: Bazı işaretler...

İsrail'in Ankara'da görev yapan diplomatı Roey Gilad, Türkiye ile olan ilişkilerine dair bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 11:06:00 -
İsrail'den Türkiye açıklaması: Bazı işaretler...

İsrail'in Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından, Türkiye'deki görev süresi sona eren ve yarın Ankara'dan ayrılacak olan Gilad'ın yola çıkışı öncesinde kaleme aldığı veda mektubu paylaşıldı.

Gilad, mektubunda, Ankara'ya 1,5 yıl önce geldiğini anımsatarak, yarın, 2020'nin son gününde Türkiye'deki görevinin de sona ereceğini belirtti.

İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkilerin eskiye dayandığını ve iki ülkenin 1950'de diplomatik ilişkiler kurduğunu vurgulayan Gilad, ilişkilerin o tarihten bu yana iniş ve çıkışlara tanık olduğunu ifade etti.

Maslahatgüzar Gilad, mektubunda şunları kaydetti:

"Bugün dahi, çoğunuzun bildiği gibi, olabileceği en iyi düzeyde değiller. Öte yandan 70 yıllık diplomatik ilişkiler süresince ticaret ve ekonomide, kültür ve diğer birçok alanda güçlü bağlantılar kuruldu. Tüm bu zorluklara ve çetin koşullara rağmen ilişkilerin en nihayetinde sağlam temellere dayandığını söylemek mümkündür. 2020 yılı sona
ererken ilişkilerin yakın gelecekte iyileşmesi yönünde bazı işaretler bile görüyoruz."

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