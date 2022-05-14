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Dünya İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!
Dünya

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

Suriye'nin Hama iline bağlı Misyaf bölgesinde Beşşar Esed rejimi güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 01:05:00 -
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 20.23'te ülkenin orta kesiminde rejime ait bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini öne sürdü.

Saldırıda 5 kişinin öldüğü iddia edilen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü." ifadesi kullanıldı.

Saldırının Hama'nın batısındaki Misyaf bölgesine yapıldığı öne sürülen haberde, bazı füzelerin ormanlık alana düştüğü ve yangın çıktığı ifade edildi.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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