İsrail'den skandal! Yaklaşık bir yıl sonra...

Terör ve işgal devleti İsrail'den insanlık dışı bir hareket daha geldi.

Siyonist İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında bulunan Kalendiya askeri kontrol noktasında şehit ettiği 50 yaşındaki Filistinli kadının naaşını yaklaşık bir sene sonra ailesine teslim etti.

Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Girişimi Sözcüsü Selva Hamad, konu ile ilgili açıklamada bulundu. Hamad, açıklamasında, işgalci İsrail yönetiminin Filistinli Nayife Keabine'nin cenazesini Batı Şeria'da yaşayan ailesine teslim ettiğini belirtti.

Bazı Filistinlileri, yakınlarına haber vermeden defnediyorlar!

Selva Hamad, terörist İsrail'in halen 66 Filistinli şehidin naaşını alıkoyduğunu, bazı Filistinlilerin cesetlerini halen morglarda tuttuğunu vurgulayarak bazılarını ise yakınlarına haber vermeden Rakamlar Mezarlığı'na defnettiğini duyurdu.

Sağlık görevlilerine de müsade etmediler!

Filistinli kadın, 18 Eylül 2019 tarihinde, Kalendiya askeri kontrol noktasında terörist İsrail askerlerinin açttığı ateş sonucunda şehit olmuştu. Terörist İsrail askerleri vurdukları yetmezmiş gibi sağlık görevlilerinin de Keabine'ye müdahelesine müsade etmemiş ve Filistinli kadın kan kaybından dolayı şehit olmuştu.

İşgalci siyonist İsrail, ailesine teslim etmediği Filistinlilerin naaşını "Rakamlar Mezarlığı" ismi verilen ve üzerinde kişilerin ismi yerine sadece rakamların yer aldığı mezarlara defnediyor.

Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Girişimi'ne göre siyonist İsrail tarafından 1967 senesinden beri çeşitli şekillerde şehit edilen 254 Filistinlinin naaşı Rakamlar Mezarlığı'nda tutuluyor.