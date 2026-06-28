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Gündem İsrail’den şaşırtmayan kahpelik Dün imza bugün saldırı
Gündem

İsrail’den şaşırtmayan kahpelik Dün imza bugün saldırı

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İsrail’den şaşırtmayan kahpelik Dün imza bugün saldırı

Terör devleti İsrail ordusu, Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşması, ateşkes ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine hava saldırıları düzenledi. Savaş uçakları da Deyr Suryan beldesi çevresine hava saldırısı düzenledi. Hasbaya ilçesine bağlı Şeba ve Şuya beldelerinin kırsalına misket mühimmatı içeren topçu atışları gerçekleştirdi.

Soykırımcı İsrail, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), Nebatiye vilayetine bağlı Yukarı Nebatiye beldesini hedef aldı.

İsrail savaş uçakları da Deyr Suryan beldesi çevresine hava saldırısı düzenledi.

Öte yandan İsrail güçleri, Hasbaya ilçesine bağlı Şeba ve Şuya beldelerinin kırsalına misket mühimmatı içeren topçu atışları gerçekleştirdi.

İsrail ordusu ayrıca işgal altında tuttuğu güneydeki Hiyam beldesinde patlamalar gerçekleştirip, bazı evleri ateşe verdi.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

LÜBNAN’A SALDIRI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 246 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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Yorumlar

Ahmet

Üzgünüm ama bu İsrail'in yapmaması gereken bir şey! Lübnan halkına karşı olan bu saldırılar, müzakerelerin ve ateşkes anlaşmalarının tamamen çiğnediği açık. Allah aşkına bunlar ne oluyor? ABD’nin de bu duruma seyirci kalmasına hiç şaşırmıyorum, sanki İsrail’le onların ortak bir oyunları var gibi! Bu bölgedeki gerçek güçler, Türkiye ve İran gibi Müslüman ülkelerin elinde olmalı. Netanyahu’nun bu alçakça saldırıları karşısında dünyanın sessizliği çok rahatsız edici.
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